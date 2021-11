Victor Everhardt nieuwe partijvoorzitter D66

De Amsterdamse wethouder Victor Everhardt is verkozen tot nieuwe partijvoorzitter van D66. In een online verkiezing kreeg hij iets meer dan 54 procent van de stemmen. De enige andere kandidaat, de Enschedese ondernemer Janarthanan Sundaram, kreeg 44 procent van de stemmen.

Everhardt (53) genoot de voorkeur van de Landelijke Talentencommissie, die hem in een stemadvies aan de leden had aangeprezen als „een bestuurder die over relativeringsvermogen beschikt en kan putten uit veel relevante ervaringen”. Tegenkandidaat Sundaram kreeg niet zo’n aanbeveling omdat hij „nog te weinig bestuurlijke ervaring” zou hebben „om met gezag te kunnen optreden.”

De verkiezing voor een nieuwe partijvoorzitter stond voor veel leden als een keuze tussen het establishment van D66 en een representant van een nieuwe generatie die een andere bestuurscultuur voorstaat. Sundaram (40) is voorzitter van de Diversiteitsbeweging van de partij. Hij drong er in een recent interview met NRC op aan dat de partij meer moet open staan voor wat hij noemt „atypische” mensen. Hij beklaagde zich erover dat prominente posities binnen D66 worden verdeeld onder een kleine club van ingewijden. „Degenen die dicht bij Den Haag zitten hebben gemakkelijker toegang tot partijfuncties dan degenen die wat verderaf zitten, zowel topografisch als in culturele zin.”

Everhardt liet in zijn campagne weten zich als partijvoorzitter te willen inzetten om het geschonden vertrouwen in de politiek te herstellen en om „de centrale positie van D66 in het politieke landschap voor eens en altijd te verankeren”.

Voor Everhardt en de rest van zijn bestuur – komende zaterdag op een online partijcongres wordt nog een aantal andere nieuwe functionarissen verkozen – zal de uitslag van de verkiezing voor het voorzitterschap betekenen dat zij rekening zullen moeten gaan houden met wensen van de achterban van zijn tegenkandidaat, die 44 procent van de stemmen kreeg.

Dat is de nieuwe voorzitter ook van plan, zegt hij in een reactie. „Ik sta voor een democratische, inclusieve en diverse vereniging waar alle leden zich thuis moeten kunnen voelen. Daar ga ik mee aan de slag.”

Verliezer Sundaram ziet in de steun die hij kreeg als „een signaal”, waar hij binnenkort met de nieuwe partijvoorzitter bij een kop koffie over zal spreken. „Ik heb er alle vertrouwen in dat dit bij Victor in goede handen is.”

Voor Everhardt in 2019 wethouder Financiën en Economische Zaken in Amsterdam werd, was hij negen jaar wethouder in zijn woonplaats Utrecht. Eerder in zijn loopbaan was hij onder meer ambtenaar bij de ministeries van Justitie en Volksgezondheid.