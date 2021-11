Verzekeraars: tot 250 miljoen euro schade door overstromingen

Verzekeraars zullen tussen de 160 en 250 miljoen uitkeren voor waterschade die deze zomer is ontstaan bij de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant. Dat schat het Verbond van Verzekeraars donderdag op basis van een inventarisatie. Van de ongeveer 25.000 meldingen is inmiddels meer dan de helft volledig afgehandeld.

Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een langer afhandelproces dan normaal het geval is. Dit heeft onder meer te maken met het opnemen van de „grote, complexe waterschades”, waarbij de droogtijd soms maanden in beslag neemt. Pas daarna kan begonnen worden aan herstel. Ook de coronapandemie en schaarste aan materialen en personeel in de bouwbranche zorgen voor langere wachttijden.

De meeste verzekeringsclaims (15.600) zijn afkomstig uit Limburg. Uit de provincie Noord-Brabant kwamen tot nu toe rond de 9.200 meldingen binnen. Het grootste deel van de claims betreft particuliere schades aan woningen en voertuigen. Hiervan is inmiddels 70 procent volledig afgehandeld. Van de ongeveer 2.500 gevallen van zakelijke schades heeft ongeveer de helft van de gedupeerden het hele afhandelproces doorlopen. Overigens is niet alle overstromingsschade verzekerd, het Rijk heeft toegezegd gedeeltelijk in te staan voor de overige schade.

Overstromingen

Hevige regenval zorgde halverwege juli voor wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant. Honderden mensen moesten tijdelijk hun huis verlaten omdat de Maas en de Geul buiten hun oevers traden. Demissionair premier Mark Rutte benoemde de getroffen regio tot rampgebied, om zo gerichter hulp te kunnen bieden aan de getroffen inwoners.

In Duitsland en België kwamen bijna tweehonderd mensen om als gevolg van de wateroverlast, omdat zij bijvoorbeeld vast kwamen te zitten in een ondergelopen kelder of mee werden gesleurd door de waterstroom. In Duitsland werd de totale schade geschat op een bedrag oplopend tot 30 miljard euro.