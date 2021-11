Verloren gewaande tekening van Cornelis Troost te zien op kunstbeurs PAN

Een vroeg Sinterklaascadeau. Zo is de ontdekking van de Tertius Gallery te omschrijven. De Amsterdamse kunsthandel presenteert zaterdag op de opening van de kunst- en antiekbeurs PAN Amsterdam een verloren gewaande, omstreeks 1740 door Cornelis Troost gemaakte pastel- en gouachetekening van een Amsterdams gezin dat Sinterklaas viert.

De voorstelling van deze tekening is overbekend, omdat graveur Jacob Houbraken er in 1761 in opdracht van de eigenaar een prent van maakte. Deze populaire gravure en ets hing destijds in menige kinderkamer, is in vele boeken gereproduceerd, en is onder meer opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum.

Jacob Houbraken, Het Sint Nicolaasfeest, ca. 1761. Prent naar een schilderij van Cornelis Troost. Foto Stadsarchief Amsterdam.

De originele tekening maakte deel uit van de kunstcollectie van de in 1772 gestorven Amsterdamse verzamelaar Dionis Muilman. Daarna ontbrak ieder spoor, totdat kunsthandelaar Tertius van Oosthuyzen de tekening ontdekte binnen een privécollectie. De galerie is nu eigenaar en biedt het werk op PAN te koop aan.

De tekening laat zien hoe een gefortuneerde Amsterdamse familie omstreeks 1740 het kinderfeest vierde. Sint Nicolaas was destijds nog een mythische figuur die niet zelf verscheen, net zo min zijn helpers, die pas een eeuw later werden geïntroduceerd.

Familiefeest

Op de tekening zien we een stichtelijk tafereel, de kern van Sinterklaasavond in die periode. Het was een familiefeest met als belangrijke boodschap kinderen ijver en gehoorzaamheid bijbrengen. Vader, met brokaten kamerjas, pantoffels en muts, leest een brief van de Sint voor.

Het afgebeelde interieur is typisch Hollands. Op tafel staat een kraantjeskan met zoete mokkakoffie. Op de grond een Perzisch tapijt met daarop een beschermd morskleed. Moeder met zijden jurk en kettinghorloge wordt omringd door haar gelukkige kinderen en speelgoed. Alleen de oudste zoon, kennelijk het onderwerp van de brief van Sinterklaas, staat huilend met de dienstbode bij de deur. Uit zijn gespschoen, in de hand van de meid, steekt een roe. Maar op Sinterklaasavond komt alles goed: op het kleed staat een bord vol lekkernijen.