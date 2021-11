Undercover? De gemeente wilde graag ‘rauw beeld’

‘Het spijt mij”, zegt burgemeester René Verhulst (CDA) donderdagavond in de raadszaal van Ede, aan het einde van het debat over een geheim onderzoek dat zijn gemeente in 2016 en 2017 liet uitvoeren naar lokale moskeeën. Dat had nooit mogen gebeuren, erkent Verhulst. De gemeente heeft zich als „opsporingsdienst” gedragen en de privacy geschonden. Ede had zijn zorgen over radicalisering gewoon kenbaar moeten maken aan de moskeebesturen, „dan hadden we zo’n rapport misschien niet eens nodig gehad”, zei de burgemeester in de raad.

Zeker tien gemeenten lieten afgelopen jaren heimelijk onderzoek doen naar islamitische gemeenschappen, onthulde NRC vorige maand. Voor zulke onderzoeken huurden Rotterdam, Eindhoven, Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Almere, Ede, Veenendaal, Helmond en Huizen een particulier onderzoeksbureau in, Nuance door Training en Advies (NTA). In Almere was het onderzoek nog maar net begonnen.

In het geheim spraken de onderzoekers met moskeegangers, hingen ze rond in de islamitische gemeenschappen, zonder zich als onderzoeker bekend te maken. Aan de gemeenten rapporteerden de onderzoekers daarna gedetailleerd over de interne gang van zaken: bestuurders, imams en docenten werden in de geheime onderzoeken met naam en toenaam genoemd en hun familiebanden, vetes en geloofsleer zijn uitgebreid beschreven.

De onderzoeken werden aanbevolen en betaald door landelijk terrorismecoördinator NCTV, die het eindresultaat ook ontving.

Na de onthulling stak een storm op die nog niet is gaan liggen. Lokale islamitische gemeenschappen reageerden ontsteld en weigerden soms met de gemeente te praten. Zes regionale moskeekoepels brengen geld bijeen om de staat aan te klagen. De burgemeesters doen er alles aan de gemoederen te bedaren. Sommigen door excuses aan te bieden of door te onderzoeken hoe de geheime onderzoeken zijn uitgevoerd, anderen door berichtgeving te weerspreken.

Ontkenning

De Veenendaalse burgemeester Gert-Jan Kats (partijloos, ex-SGP) is van die laatste categorie. Hij staat 21 oktober, landelijk is dit het eerste raadsdebat erover, achter de microfoon met een NRC in zijn hand. De raadsleden moeten niet alles geloven wat ze lezen, vindt Kats. Er was geen sprake van undercover onderzoek. Maar: om een „zo rauw mogelijk beeld” te krijgen hebben de onderzoekers zich niet „aan de voorkant” kenbaar gemaakt. De onderzoekers kwamen volgens Kats niet in moskeeën, alleen bij informele bijeenkomsten. „Open dagen, braderieën.” En als de onderzoekers met mensen spraken, stelden ze zich netjes voor als NTA-onderzoeker, namens de gemeente, zegt Kats.

Hij erkent dat hij dat alleen baseert op wat het bureau er achteraf zelf over zegt. Eigen onderzoek vindt hij niet nodig. „We willen vooruit.” De onderzoeksopdracht is verdwenen, zegt Kats, het rapport zal worden vernietigd.

Ook enkele andere gemeenten verwijzen naar de geruststellende woorden van het bureau. Volgens burgemeester Marja van Bijsterveldt (CDA) van Delft is in haar stad niets ongeoorloofds gebeurd, NTA „heeft ons verzekerd” dat dit zo is. In Rotterdam zegt locoburgemeester Vincent Karremans (VVD) dat de gemeente de berichtgeving bij NTA „heeft gecheckt”. „Op basis van die informatie” komt hij „steeds bij hetzelfde antwoord uit”: het is niet gebeurd in Rotterdam. Helmond zegt in een reactie dat NTA „heeft gegarandeerd” geen moskeeën zonder toestemming te hebben betreden. Terwijl in een concept van het nog niet opgeleverde onderzoek zou staan dat onderzoekers zonder zichzelf kenbaar te maken deelnamen aan het gebed. De gemeentewoordvoerder zegt „geen uitspraken te doen” over wat „wel of niet in een concept-rapport zou staan”.

Zelfs met goede wil blijkt het soms lastig na te gaan wat er is gebeurd. In Ede stond bijna niets op papier over de onderzoeksmethode, volgens advocatenkantoor Dirkzwager dat de zaak in opdracht van de gemeente onderzocht. Opmerkelijk, erkent burgemeester Verhulst. „Het eerste de beste onderzoek naar boomspiegels is met meer bureaucratie omgeven dan dit onderzoek.”

In een offerte van NTA wordt enkel gesproken over een onderzoek „op basis van anonimiteit”. Met wie er is gesproken, en of diegenen wisten met wie ze spraken, is niet na te gaan: NTA zegt onderliggende data te hebben vernietigd. Hierdoor kan het advocatenkantoor niet beoordelen of het onderzoek rechtmatig is uitgevoerd.

Wel kan het iets zeggen over de manier waarop bijzondere persoonsgegevens in het onderzoek zijn verwerkt: die gaat te ver. Het rapport moet volgens het advocatenkantoor worden bewaard, omdat het onderwerp van discussie is.

Rotterdam is nog „bezig met een reflectie”. „Maar ik kan alvast verklappen”, zei locoburgemeester Karremans, „dat er dingen niet goed zijn gegaan”.

Waarnemend burgemeester Jules Bijl (D66) van Leidschendam-Voorburg heeft een advocaat opdracht gegeven voor een juridische toetsing, net als Zoetermeer, waar burgemeester Michel Bezuijen (VVD) „betwijfelt” of de gehanteerde methode binnen de wetgeving past. Ook hij heeft een extern onderzoek uitgezet.

Wie neemt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de onderzoeken, waarbij moskeeën jarenlang in het geheim zijn doorgelicht? Die vraag schuiven de betrokken overheden al weken heen-en-weer.

Burgemeester Verhulst in Ede biedt zijn excuses aan, maar wijst ook naar de NCTV. De terrorismecoördinator deelde in 2017 „heftige signalen” met zijn voorganger over radicalisering in de Edese moslimgemeenschap. Deze signalen „herkenden wij helemaal niet”, maar onder deze „druk” werd al snel besloten tot onderzoek naar de moslimgemeenschap. Verhulst: „Gemeenten werden echt aangemoedigd dit te doen.”

Ook Karremans in Rotterdam begint over de NCTV, waar, zo bleek uit berichtgeving in NRC, intern al in 2017 werd gewaarschuwd voor de heimelijke onderzoeksmethoden van NTA. Gemeenten werden daarover niet ingelicht. De informatie was „absoluut niet bij ons bekend en is ook niet met ons gedeeld”, zegt hij.

‘Gemeenten verantwoordelijk’

En de NCTV? Die voelt zich óók niet verantwoordelijk. In een brief van 26 oktober aan de Kamer schrijft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA), waar de NCTV onder valt, dat gemeenten zélf „verantwoordelijk zijn voor de besteding van de gelden”. Hij doelt op de gelden die de NCTV onder gemeenten verdeelde en waaruit de omstreden onderzoeken veelal werden betaald.

De bestuurders weten dat het vertrouwen van de islamitische gemeenschap na de heimelijke onderzoeken wankelt. En het belang van vertrouwen, dat kunnen ze niet genoeg benadrukken. Grapperhaus schrijft in zijn brief dat hij wil „blijven investeren in de vertrouwensband” met de islamitische gemeenschap. „We kijken naar scherven die op de grond liggen”, zegt de burgemeester van Veenendaal. Hij wil „heel hard werken aan herstel” van vertrouwen. De burgemeester van Zoetermeer zal er „alles aan doen” het terug te winnen.

Maar kán dat vertrouwen wel zonder schuldbekentenis worden herwonnen, wordt Verhulst gevraagd vanuit de Edese raad. „Heel moeilijk”, antwoordt de burgemeester, die dan nog altijd niet welkom is in een moskee. „Ik krijg te horen: je vertrouwt ons niet, kom je hier om het goed te praten? Dat gaat niet. Je moet weer helemaal op nul beginnen.” „Vertrouwen komt te voet, en gaat te paard”, zegt burgemeester Bezuijen van Zoetermeer.

Tachtig kilometer verderop, in Veenendaal, gebruikt Hassan Saidi die donderdag tijdens het debat hetzelfde spreekwoord. Hij is gemeenteraadslid, maar óók voorzitter van een lokale moskee die de gemeente door NTA liet onderzoeken. In de raadszaal voert hij het woord in tranen – „niet als raadslid maar als mens, los van religie, achtergrond, politieke voorkeur”. Heel kort klinkt er een zacht applaus.

Deze zaak laat zien, zegt Saidi, dat moslims niet als volwaardige burgers worden gezien, maar dat over hen wordt gesproken in termen van veiligheid. Er spelen „belangrijke vragen” die volgens hem onbeantwoord blijven. „Een pleister op de wond”, zegt Saidi, „gaat niet helpen”.