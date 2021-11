Topman Musk verkoopt 5 miljard dollar aan Tesla-aandelen

Topman Elon Musk heeft deze week aandelen van Tesla ter waarde van zo’n 5 miljard dollar (4,7 miljard euro) verkocht. Dat blijkt uit deponeringen bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Opgeteld gaat het van maandag tot en met woensdag om circa 4,5 miljoen stuks aandelen in de elektrische automaker.

De verkoop volgt kort nadat Musk op Twitter een peiling had gehouden onder zijn volgers. „Ik stel voor om 10 procent van mijn Tesla-aandelen te verkopen”, schreef Musk afgelopen zaterdag in een tweet waarin hij aanstipte dat hij geen salaris of bonus krijgt en dat aandelenverkoop voor hem „dus de enige manier voor mij om persoonlijk belasting te betalen” is. 57,9 procent van de ruim 3,5 miljoen mensen die reageerden, beantwoordden zijn vraag met ‘ja’. De peiling komt in een tijd waarin in de Verenigde Staten politiek debat is ontstaan over de vraag of superrijken, onder wie Musk, belasting ontwijken door hun vermogen in aandelen te steken.

Het is onduidelijk of de peiling de reden is waarom Musk Tesla-aandelen verkoopt. Amerikaanse media, waaronder The Wall Street Journal, meldden de afgelopen dagen dat Musk binnenkort mogelijk geconfronteerd wordt met een belastingaanslag op zijn aandelenopties in het bedrijf. Musk bezit inmiddels bijna 23 miljoen van deze opties, die hem het recht geven om tegen een vooraf vastgestelde prijs aandelen te kopen in de onderneming. Bij het verzilveren van deze aandelenopties zou Musk inkomstenbelasting moeten betalen, volgens CNBC gaat het om een bedrag van naar schatting 15 miljard dollar. Want hoewel de Teslatopman geen salaris krijgt, heeft hij wel recht op goedkope opties bij het behalen van gestelde doelen. De waarde van dit beloningspakket van Musk kan oplopen tot vele miljarden dollars.

Gestraft door SEC

Het is daarmee de vraag of Musk nu verder gaat met Tesla-aandelen verkopen. 10 procent van zijn aandelenpakket kwam ten tijde van de Twitter-peiling neer op een waarde van ongeveer 17 miljard dollar. „Ik zal me houden aan de uitkomsten van deze peiling, hoe dat ook mag uitvallen”, beloofde Musk zaterdag in een begeleidend tweet. Het vermogen van Musk, die ook oprichter en grootaandeelhouder is van ruimtevaartbedrijf SpaceX, wordt door Bloomberg geschat op 300 miljard dollar.

Musk werd in 2018 stevig gestraft door de SEC wegens een tweet waarin hij claimde dat hij Tesla van de beurs zou afhalen, en dat hij de financiering daarvoor al rond had. Toen dat niet waar bleek te zijn, startte de beurstoezichthouder een onderzoek naar koersmanipulatie en misleiding. Musk trof uiteindelijk een schikking waarbij hij onder meer zelf een boete moest betalen van 20 miljoen dollar (destijds 17 miljoen euro) en zijn macht moest delen binnen het Tesla-bestuur.