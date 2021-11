Stress van Bekende Nederlanders en een onvergetelijke liefdesscène

‘Je kunt blijven klikken met die digitale camera’s”, zegt fotograaf Koos Breukel. „Vroeger had je al toestellen met een motordrive die vijf beelden per seconde konden maken. Dan zal-ie er wel tussen zitten, dachten ze. Er zat nooit wat tussen.” Woensdag zagen we fotografietelevisie met maximaal contrast. Er was de prachtige documentaire Het oog dat voelt over Breukel (1962) en, eerder op de avond, de voortrazende jacht van Bekende Nederlanders op ‘het perfecte plaatje’ in het RTL4-programma met die naam.

Daarin zagen we hoe Georgina Verbaan tijdens de ‘helikopteropdracht’ werd besprongen door hoogtevrees. Ze schreide als een kind en maakte vervolgens duizend foto’s, waar in weerwil van de Wet van Breukel een paar heel geslaagde tussen zaten. Bridget Maasland kwam na lang ginnegappen over de fysieke kwaliteiten van haar helikopterpiloot ineens met een geweldige foto van de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad.

Het handvol mooie foto’s dat een aflevering oplevert, vormt de stille beloning voor de kijker, maar de focus van Het perfecte plaatje ligt op de stress van de deelnemers. Woensdag moesten ze een reclamefoto maken waarop een „mannelijke man” (bouwvakker, visser, barbier) een „vrouwelijk product” (designertas, oorbellen, lippenstift) showde. Het werd rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan langs alle trappetjes en bankjes van Slot Zeist. De drie beste foto’s waren die waarin het decor werd genegeerd.

Zeeman met enkelkettinkje

Koos Breukel (door Het perfecte plaatje waarschijnlijk gecast als een zeeman die een kek enkelkettinkje zou moeten aanprijzen) had het ze allemaal kunnen vertellen. Hij heeft één houten stoel in zijn studio die hij de ene keer een tikje schuin naar rechts draait en de andere keer schuin naar links. Nooit recht. De mensen gaan er vanzelf op zitten. Hij vertelt over zijn ogen: een in de lens voor de techniek, het andere om te zien wanneer hij moet afdrukken. „Het concept is dat alles per ongeluk gebeurt.” Aanwijzingen geeft Breukel zakelijk, tot hij ineens roept: „Ja, prachtig! Prachtig! Prachtig!”

Die rust heeft hij niet altijd gehad. Toen hij nog een haastige kieker van pakkenmannen voor Quote was, was hij betrokken bij een verkeersongeluk, waarbij de andere auto over de kop sloeg. Breukel ging kijken hoe het met de bestuurster was. „Die vrouw was overleden, dus het was heel ernstig”, zegt hij. Een zin heeft, net als een foto, geen toeters en bellen nodig om betekenis te krijgen.

Na het ongeluk bande Breukel de deadlines uit zijn leven. In Het oog dat voelt (Avrotros), geregisseerd door Lex Reitsma, blijkt dat zijn vermogen om betekenis te geven aan de dingen zich niet beperkt tot foto’s maken. Tot twee keer toe zegt hij van een man op een foto dat deze „sprekend mijn vader” is, zonder dat die mannen erg op elkaar lijken. Zijn eigen werk bewaart hij in fotoboeken van bewonderde vakgenoten als Ed van der Elsken en Irving Penn. Als hij de Canon uit zijn middelbareschooltijd tevoorschijn haalt en van alle kanten betast, stromen herinneringen zijn hoofd binnen.

Verloren broer

Bij dat alles komt een onvergetelijke liefdesscène. Tegen het eind van de film richt Breukel een tentoonstelling in met de Vlaamse fotograaf Stephan Vanfleteren, die hem als „een verloren broer” beschouwt. Hun verschijningen zijn even robuust; deze mannen zijn hun eigen statief. Onverwacht vraagt Breukel of hij zijn collega mag fotograferen. „Bij dat muurtje. Doe even je arm daar.” Dan doorbreekt Vanfleteren de onzichtbare wand tussen fotograaf en model. Hij stapt naar voren, geeft Breukel een kus en stapt weer terug.

Even later staan de twee mannen vlak bij elkaar. De Vlaming vraagt of hij ook even mag en krijgt de camera van Breukel. Die wil iets technisch zeggen, maar Vanfleteren beduidt hem te zwijgen. Hij maakt één foto van zijn vriend. Perfect.