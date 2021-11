Sligro hoeft Jumbo geen 83 miljoen te betalen voor ‘tegenvallende’ Emté-winkels

De verhoudingen tussen de eigenaren van Jumbo en Sligro waren al slecht, maar zullen intussen erbarmelijk zijn. In 2018 nam supermarktketen Jumbo samen met Coop de Emté-supermarkten van de Sligro Food Group over, voor een bedrag van 410 miljoen euro. Na de overname liepen de gemoederen zo hoog op dat het tot een rechtszaak kwam. En nu is er een uitspraak in de bodemprocedure: Sligro heeft gewonnen, zo heeft de rechtbank in Amsterdam geoordeeld.

De rechtszaak draaide om de vraag of Sligro de resultaten van Emté voor de overname te rooskleurig had voorgesteld, om zo een hogere prijs voor de winkels te krijgen. De rechter vindt van niet. En dus hoeft de horecagroothandel Jumbo en Coop geen 83 miljoen euro terug te betalen, zoals die hadden geëist.

Even terug naar het begin.

Rivaliteit was er altijd al tussen Sligro en Jumbo, die toevallig allebei in het Noord-Brabantse Veghel gevestigd zijn. Hemelsbreed liggen ze zelfs vlak naast elkaar, er ligt alleen een kanaal tussen. Jarenlang waren de beide familiebedrijven ongeveer even succesvol. Ze zijn ook ongeveer even oud: Jumbo dateert van 1921, Sligro van 1935.

De verhouding tussen de familie Van Eerd van Jumbo en de familie Slippens van Sligro verslechterde na 2011. In dat jaar probeerden ze allebei supermarktketen C1000 over te nemen. Jumbo bracht het winnende bod uit van 900 miljoen euro en kon C1000 kopen van investeringsmaatschappij CVC.

Sligro greep mis. In de jaren daarna groeide Jumbo uit tot de onbetwiste nummer twee in de supermarktwereld. Vorig jaar bedroeg de omzet 9,7 miljard euro. De omzet van Sligro bleef daarentegen de afgelopen tien jaar schommelen op hetzelfde niveau. In 2010 bedroeg de omzet 2,3 miljard euro – dat was nog inclusief Emté. Vorig jaar was het 1,9 miljard.

Klagen over de resultaten

Dat de familie Slippens de Emté-winkels überhaupt aan de gele concurrent wilde verkopen, leidde in 2018 tot enige verbazing in de branche. Het liet vooral zien hoe slecht het ging met Emté. De omzet van de supermarkten liep al jaren terug en analisten hadden er herhaaldelijk op gewezen dat het voor Sligro beter zou zijn om alleen met de groothandelsactiviteiten verder te gaan.

Al vrij snel nadat Jumbo en Coop Emté hadden overgenomen (Jumbo kreeg 79 supermarkten, Coop de rest), begonnen zij te klagen over de resultaten van de winkels. De winkels waren er veel slechter aan toe dan ze hadden ingeschat, zei Ton van Veen, de financiële topman van Jumbo, in april 2019 in het FD in een toelichting op de jaarcijfers over 2018. Al met al was hij wel blij met de nieuwe supermarkten, omdat de omzet nadat ze waren omgebouwd tot Jumbo’s „na verloop van tijd” met gemiddeld 15 procent steeg. Maar toch: de omzet en marges vielen hem vies tegen.

Dat betoogden Jumbo en Coop later ook voor de rechtbank. De brutowinstmarge van de Emté-winkels bleek niet op 24,3 procent te liggen, zoals volgens hen was gebleken uit de cijfers van Sligro, maar rond de 20 procent. Volgens de kopers was Emté „feitelijk verlieslatend”, terwijl Sligro had gesuggereerd dat er „sprake was van een winstgevende onderneming”.

Het verschil in marge zou te verklaren zijn door inkoopvoordelen die Sligro in de ogen van Jumbo en Coop te veel aan Emté had toegerekend. Daardoor zouden de supermarkten winstgevender hebben geleken dan ze in werkelijkheid waren. Sligro bracht daar tegenin dat alle cijfers voor de verkoop door de accountant gecontroleerd waren.

De rechtbank vindt dat Jumbo en Coop hun aantijgingen niet voldoende kunnen onderbouwen en onderstreept dat „niet uit het oog [kan] worden verloren dat de aanleiding voor Sligro om Emté te verkopen is geweest dat zij niet tevreden was over de prestaties van de supermarkten”. Het was bekend, zegt de rechter, dat Emté het „aanmerkelijk minder sterke merk” binnen Sligro Food Group was. De rechter vindt het bovendien logisch dat de synergievoordelen die Emté aan de samenwerking met de groothandels te danken had, zouden wegvallen op het moment dat de supermarkten niet meer onder Sligro zouden vallen.

Vervolgstappen

Sligro is vanzelfsprekend blij met het vonnis. Een woordvoerder laat weten dat de uitspraak „eenvoudig en helder” is – „precies wat wij verwachtten dat de uitspraak zou zijn”.

Jumbo en Coop betreuren de uitspraak van de rechter „ten zeerste”, zo schrijven de bedrijven in een gezamenlijke verklaring. Volgens hen zijn er duidelijke aanwijzingen dat Sligro een „onjuiste voorstelling van zaken” heeft gegeven over de financiële positie van Emté, „maar kennelijk hebben wij dat voor de rechter onvoldoende hard kunnen maken”.

Jumbo en Coop beraden zich op eventuele vervolgstappen.