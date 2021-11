Schikking van 626 miljoen dollar voor verontreinigd water in Amerikaanse stad Flint

De autoriteiten in de Amerikaanse staat Michigan betalen 626 miljoen dollar (circa 545 miljoen euro) aan schadevergoeding aan tienduizenden inwoners van de stad Flint vanwege verontreinigd kraanwater. Een federale rechter heeft dat schikkingsbedrag woensdag goedgekeurd, melden Amerikaanse media. Het bedrag gaat naar slachtoffers van loodvergiftiging, die optrad nadat de stad in 2014 niet meer zijn drinkwater uit het Huronmeer haalde, maar uit de Flint-rivier.

Het water uit de rivier had een hogere zuurtegraad, waardoor het lood uit de leidingen oploste in het drinkwater. De staat Michigan negeerde dat risico en deed er uit kostenoverwegingen niets aan om het water minder zuur te maken. Twee onafhankelijke onderzoeken stelden vast dat tienduizenden inwoners van Flint loodvergiftiging hadden. Als gevolg hiervan kregen ze onder meer huiduitslag en last van haaruitval. Autoriteiten wilden lange tijd niet erkennen dat er iets mis was met het water.

Flint veranderde in de herfst van 2015 de watertoevoer naar een regionaal wateragentschap in Detroit, nadat een kinderdokter de verhoogde loodgehalten bij de kinderen uit Flint publiekelijk aan het licht had bracht. Loodvergiftiging kan de hersenontwikkeling van een kind schaden en aandachts- en gedragsproblemen veroorzaken.

De schikking wordt voor het grootste deel betaald door de staat Michigan, die ervan werd verdacht de risico’s van het water over het hoofd te zien. De rest wordt onder meer betaald door de stad Flint. Advocaten eisen ongeveer 200 miljoen dollar (circa 174 miljoen euro) van het schikkingsbedrag voor de juridische kosten. Deze kwestie is nog niet beoordeeld door de rechter. Van het bedrag dat overblijft nadat de kosten voor de advocaten zijn betaald, krijgen de kinderen uit Flint 80 procent. Verder kunnen mensen die de gevolgen van loodvergiftiging bij zichzelf kunnen aantonen, bepaalde bedrijfseigenaren en iedereen die waterrekeningen heeft betaald, aanspraak maken op het geld.

