Corinne Ellemeet, de nummer 2 van GroenLinks, bepleit andere koers van links

Linkse politiek moet afrekenen met het „oud-progressief denken” van de jaren zestig en zeventig, toen „het vergroten van individuele vrijheid één van de grote thema’s was”. In plaats daarvan moet links zich meer inzetten voor gemeenschapszin – een geluid dat nu vooral bij christelijke partijen klinkt.

Dit pleidooi houdt Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet zaterdag in een toespraak voor de Linker Wang, een confessionele werkgroep in de partij. Ellemeet is de nummer twee van GroenLinks, en wordt intern gezien als een mogelijke opvolger van Klaver, mocht hij op enig moment stoppen als partijleider.

Ellemeet wil met haar toespraak een debat over progressieve politiek op gang brengen. Ze pleit vóór gemeenschapsdenken en tégen het doorgeschoten individualisme van het links-liberalisme. Het gemeenschapsdenken of communautarisme leeft vooral bij christelijke partijen, met name het CDA, veel minder op links. Zo liet premier Jan Peter Balkenende zich inspireren door gemeenschapsdenker Amitai Etzioni, die stelde dat een samenleving sterke sociale verbanden nodig heeft. Ellemeet zegt in haar toespraak: „Het begrip ‘gemeenschap’ lijkt bezit te zijn geworden van de confessionele partijen. Het mag duidelijk zijn dat ik daar verandering in wil brengen.”

Met name in de jaren van partijleider Femke Halsema (2002-2010) zette GroenLinks een vrijzinnige, links-liberale koers in, met een sterke nadruk op individuele ontplooiing en vrijheid van meningsuiting. Ook sociaal-economisch werd GroenLinks liberaler. Ellemeet zegt in een toelichting: „In die tijd overzag niemand nog echt de gevolgen van het neoliberale systeem. Nu we de keerzijde van het kapitalisme zien, is het makkelijker dit verhaal te brengen.”

Kapitalistische normen

De idealen van de culturele revolutie van 1968 zijn volgens Ellemeet niet langer toereikend, zegt ze. „Mijn analyse is dat we te makkelijk alléén discussie voeren over culturele identiteit, zoals emancipatie of vrijheid van meningsuiting. Konden we het ons nog maar veroorloven om het alleen te hebben over die thema’s, hoe belangrijk ook. We zijn iets kwijtgeraakt. De verzorgingsstaat is afgebroken, mensen moeten voldoen aan hoge eisen, zoals diploma’s en twee auto’s voor de deur. In deze neoliberale wereld denken we vrij te kunnen zijn, maar we zijn toch vooral consument. We moeten voldoen aan de kapitalistische normen. De overheid moet zorgen voor een goede basis voor iedereen, en we moeten in contact staan met elkaar.”

Het valt Ellemeet op dat er in haar omgeving „lacherig wordt gedaan over gemeenschapsethiek”. „Ik wil niet iedereen terug de zuilen in proppen, maar breken met de druk die op mensen wordt gelegd. Als ik dit voorleg aan mijn, volgens de normen, meer geslaagde vrienden, dan zeggen ze: dat speelt alleen in Amerika. Maar ik zie jonge mensen burn-outs krijgen, mensen die werken onder grote druk, in armoede terechtkomen.”

Ondanks zwaar teleurstellende verkiezingsuitslagen – GroenLinks, PvdA en SP verloren in maart van de 11 van de 37 Kamerzetels – is het koersdebat op links nog nauwelijks begonnen. Ellemeet is met haar toespraak de eerste linkse prominent die daar een aanzet toe geeft. Uit een analyse van politicoloog Matthijs Rooduijn (Universiteit van Amsterdam) bleek eerder dit jaar dat de linkse partijen een structureel probleem hebben. Er zijn niet veel kiezers die zichzelf zowel economisch als cultureel links noemen, dus zowel voor economische herverdeling zijn én voor multiculturalisme. Alleen de SP weet volgens Rooduijn een economisch links verhaal te combineren met een meer sociaal-conservatieve boodschap over bijvoorbeeld migratie, maar is daar niet consequent in. De PvdA-achterban is vergrijsd en de boodschap van de partij is te veel gericht op die slinkende groep. GroenLinks heeft volgens Rooduijn moeite kiezers aan te spreken buiten de jongere, hoger opgeleide stedelingen.

Volgens de Leidse universitair docent Nederlandse politiek Simon Otjes hebben PvdA en GroenLinks zeker op economisch gebied jarenlang een links-liberale koers gevaren.

Otjes: „De PvdA ging in de jaren van Lubbers III en Paars [1989-2002] erg mee in het liberale marktdenken. GroenLinks had daar eerst kritiek op, maar wilde in de tijd van Halsema minder dogmatisch denken over de arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat. In de praktijk koos GroenLinks vaak voor VVD-oplossingen, zoals versoepeling van het ontslagrecht. Daar is onder Jesse Klaver stilletjes afscheid van genomen. Klaver verschoof de nadruk naar kritiek op het kapitalisme.” Ellemeet zet de anti-kapitalistische boodschap van Klaver voort, maar verbindt die aan een pleidooi voor gemeenschapszin.

In de prullenbak

Binnen GroenLinks is de laatste jaren het denken over de verhouding tussen individu en gemeenschap veranderd, zegt socioloog Dick Pels, oud-directeur van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks. Pels gold als pleitbezorger van de vrijzinnig-liberale vleugel, maar heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt. Hij citeert instemmend een column van Aylin Bilic in NRC, waarin ze schrijft dat de grootste problemen – corona, klimaat – alleen op te lossen zijn „met een overheid als ouderwetse strenge schoolmeester”.

Tegelijkertijd is hij kritisch over Ellemeets pleidooi voor gemeenschapszin. „Er is uiteindelijk geen tegenstelling tussen individu en gemeenschap. Individualisering is niet slecht, maar kan doorslaan in geschreeuw. Ook gemeenschapszin kan doorslaan, bijvoorbeeld in nationalisme. Beide stromingen horen bij GroenLinks, de partij moet altijd het evenwicht bewaren.”

Pels vindt het jammer, zegt hij, „dat in de toespraak de jaren zestig en zeventig in de prullenbak worden gegooid”. „Dat was helemaal geen tijd van VVD-achtig individualisme. De emancipatiebeweging van toen was veel meer op de gemeenschap gericht.”

Simon Otjes beaamt dat: „Er ontstonden juist veel nieuwe sociale bewegingen in die tijd, denk alleen al aan woongroepen. Het was ook een tijd van individualisering, maar dat kwam door de ontzuiling, niet door de culturele revolutie. Dat is een christen-democratisch frame.”