Op Instagram de spot drijven met Amsterdammers is lucratief

Op Instagram wordt flink de spot gedreven met ‘typisch’ Amsterdamse clichés, al is het voor de een iets meer ernst dan de ander. Min of meer als grap schoten in de coronazomer van 2020 tientallen Instagramaccounts als paddenstoelen uit de grond, die zich concentreren rondom een bepaalde ‘subcultuur’. Terugkerend thema is dat er op de accounts één vast object (een tas, een haarclip) terugkeert in ieder nieuw bericht, met daaronder een korte tekst die aansluit op de subcultuur. Maar er zijn ook ‘memes’ en ‘starterpacks’. Voor een leek ziet het er wellicht raar uit: een foto met tekst, vaak vol spel- en taalfouten en afkortingen, maar in de reacties – soms wel duizenden – regent het reacties: „OMG, dit ben zó ik.”

De accounts hebben tienduizenden volgers. En hoewel ze bij wijze van grap het levenslicht zagen, kunnen sommige beheerders inmiddels (deels) van hun Instagramaccount leven. De grens tussen lachen om die rare Amsterdamse clichés en bittere realiteit is soms vaag. De een ziet het als satire, voor de ander is het de ‘aangedikte werkelijkheid’. NRC sprak met vier beheerders van succesvolle accounts.

Lot Mulder De haarclip van Marie-Claire

‘De haarclip van Marie-Claire’ telt 84 duizend volgers. Lot Mulder (20) beheert het profiel. Op het account plaatst ze „dingen die ik of mijn vrienden voor de grap of heel serieus zeggen”. In de zomer van 2020 waren er plots tal van meme-accounts die aansluiten op „een specifieke subcultuur”, zegt Mulder, en zij haakte eropaan.

De haarclip is „voor veel Amsterdamse studenten letterlijk en figuurlijk een hoofd-accessoire”, lacht Mulder. „Marie-Claire is een goede naam voor de typisch Amsterdamse studente.”

Mulder neemt haar account serieus. „Het is geen satire, het is juist dat mensen zich herkennen in wat ik post. Zij het op een grappige, aangedikte manier.”

Ze woont in De Pijp. „Uit mijn eigen omgeving haal ik genoeg inspiratie. Regelmatig zit ik op een terras of ben ik op een feestje, en heb ik aan ’t einde van de avond mijn notitieblok vol.” Maar, benadrukt Mulder: „Ik draag géén haarclips en ben niet lid van het corps.”

Door het succes heeft Mulder haar werkzaamheden uitgebreid. Naast het account waren er twee seizoenen van de podcast De Clipcast. „Daar ben ik nu klaar mee, maar ik wil mijzelf zo blijven ontwikkelen en uitbreiden. Zo daag ik mijzelf ook uit.” In het najaar volgt De scheurkalender van Marie-Claire. „De hele maand augustus ben ik bezig geweest met het schrijven van 365 pagina’s”, lacht ze. „Denk aan quotes, maar ook gezegdes en dilemma’s.” Ook komt er een ‘Haarclip de Party’. Met haar activiteiten (ook reclame) verdient ze inmiddels een aardig zakcentje bij.

Mede de vele ‘afko’s’ (afkortingen) zorgen voor een „generatiekloof”, zegt ze. „Mensen zoals mijn ouders snappen daar helemaal niks van. Maar ik verzin ze niet: in Amsterdam behoren ze inmiddels tot het lexicon van jonge mensen.”

Luna Schoudertassie

Foto Roene Licht

Luna (23) – „liever geen achternaam, ik moet nog solliciteren in de toekomst” – schuilt achter het account ‘Schoudertassie’ (26.600 volgers). De schoudertas is volgens haar typerend voor „Amsterdamse meisjes”: „Ze denken heel uniek te zijn, maar we zijn allemaal hetzelfde.”

Haar account is „aangedikt”, zegt ze, maar slaat wel op de realiteit. „We schamen ons er een beetje voor, omdat het heel cliché is. Veel mensen denken dat ze uniek zijn, maar dat zijn ze niet. Daar komen ze door mijn account achter.” Ze begon haar account in mei 2020, bij wijze van „scriptie-ontwijkend gedrag”.

Volgens Luna heeft inmiddels iedere subcultuur „een eigen Instagram”. „Ik denk dat mensen zich meer bewust worden van hun doen en laten, juist door die accounts.” Volgens haar is Schoudertassie „inmiddels een begrip” in Amsterdam. „Mensen gebruik het ook als woord: ‘Dat is zó Schoudertassie!’”.

In eerste instantie was het account gericht op „meisjes zoals ik, geboren en getogen in Amsterdam”. Later bleek het ook herkenbaar voor „import”, bij „meisjes die De Pijp de leukste buurt van Amsterdam vinden”. Uiteindelijk sloeg het ook aan „buiten de Randstad”.

Ze merkt dat het een „generatiedingetje” is. „Mijn ouders zijn enorm fan, maar het is moeilijk om aan een oudere generatie de ‘meme’ uit te leggen.” Soms komt Luna een Instagramloze generatiegenoot tegen – „vrij zeldzaam” – en „zij snappen het dan ook niet”.

De profielfoto van het ‘schoudertassie’ bleek ook populair te zijn. „Ik ontving enorm veel DM’s, van meisjes die beschamend vroegen: ‘Ik durf het bijna niet te vragen, waar is dat tasje van?’. Ze wilden bijna niet toegeven ook ‘basic’ te zijn. Ik had ook een willekeurige foto van Google geplukt. Uiteindelijk bleek het een tas van 4 euro te zijn van AliExpress”, lacht Luna. „Het gaat niet zozeer om de tas, maar meer waar het symbool voor staat.”

Jonas Kooyman Havermelkelite

Journalist Jonas Kooyman (32), werkend voor onder meer NRC, begon in februari 2020 met zijn account ‘Havermelkelite’ (inmiddels 20.800 volgers), tegelijk met een gelijknamige nieuwsbrief – een lijst artikelen over het stadsleven. Op zijn account becommentarieert hij het leven van de havermelkdrinkende, creatieve yup in de Randstad. „Mijn account is maatschappijkritisch”, zegt Kooyman. „Zo heb ik het vaak over hoe de stad een enclave lijkt te worden voor rijke, hoogopgeleide jonge mensen of de wooncrisis. Ik meng ‘serieuze’ onderwerpen graag met een grap. Dat werkt goed – lachen als medicijn voor ellende als torenhoge huurprijzen– maar er zit een vraag aan verbonden: wat is er in godsnaam aan de hand in de neoliberale maatschappij?” Typische fenomenen uit het moderne stadsleven komen voorbij op zijn Instagram: van Biròs (mini-auto’s à 15.000 euro) tot maaltijdbezorgapps.

Kooyman wil zijn volgers „vooral een spiegel voorhouden”, zegt hij. „Het werkt ook verbindend: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, en hebben ieder op onze eigen manier te maken met de nadelen van de gentrificatie van de stad. Toch zijn mijn volgers en ik daar een onderdeel van: ook wij betalen bijna 5 euro voor een koffie met plantaardige melk of drinken natuurwijn op het terras van een opkomende buurt. Ook ikzelf ben meer een yup dan ik zou willen toegeven.”

Maar zelfs die ‘yuppige’ stedelingen van nu hebben in toenemende mate anti-kapitalistische gevoelens, zegt Kooyman. „Het lijkt bijna een soort trend op social media. Je ziet influencers zich uitspreken, dan denk ik: doe je dit omdat het een ding is of omdat je het meent? Daar schuilt ook de ironie in, ook in het feit dat ik een anti-kapitalistisch verhaal laat horen op een platform dat eigendom is van multinational Facebook”, grinnikt hij. „Het heeft iets paradoxaals, maar het is kenmerkend voor onze generatie, die opgroeide in het digitale tijdperk.”

Kooyman verdient inmiddels een „bescheiden boterham” met zijn nieuwsbrief. „Ik heb ruim 500 betalende abonnees. Als ik iets post op Instagram dat het goed doet, zie ik dit ook terug in het aantal abonnees”, zegt Kooyman. „Het zwartgallige cynisme past blijkbaar goed bij onze generatie.”

Ginny Ranu Een uniek cliché

Schrijfster Ginny Ranu (36) is een vreemde eend in de bijt met haar account ‘Een uniek cliché’ (10.600 volgers), omdat ze daar juist de draak steekt met de eerdergenoemde ‘Amsterdamse clichés’. Ze publiceert regelmatig starter packs – een verzameling aan foto’s van objecten die clichématig passen bij verschillende doelgroepen. Denk aan ‘Meiden in De Pijp’ en ‘bijbaan bij willekeurig winkeltje in de Gerard Doustraat’ en ‘Pap betaalt m’n hypotheek’.

„Mensen zijn een beetje vergeten zelf na te denken”, zegt Ranu, op een terras aan de Amstel waar het stikt van de clichés. „Op het gebied van trends denk ik dat mensen best eens vaker mogen kijken naar wat zij zélf leuk vinden, in plaats van achter de mode aan te lopen”, geeft ze als voorbeeld. „Ik ben bezig met de vraag wat ik nou eigenlijk doe met mijn account. Ik vind ’t moeilijk. Ik hou enorm van zelfspot, ik neem mijzelf graag op de hak. Ik hoop dat mensen kunnen lachen om ons zelf en eens kunnen bedenken: waarom dragen we eigenlijk állemaal hetzelfde?”, zegt Ranu.

Zelf heeft ze de waarheid niet in pacht: „Ik val ook onder die starterpacks. Ik probeer een beetje de spot te drijven met die groepen in Amsterdam”, zegt ze. Mensen vergeten vaak, vindt Ranu, wie zij zélf eigenlijk zijn, „het gaat meer om de groep dan het individu”. Je kan je zó leuk kleden, zegt ze, „maar íédereen draagt een beige jas?!”.

De starterpacks maakt zij al jarenlang, de eerste ging over influencers. „Het account begon als grapje. Alleen de naam al is de paradox. En al lopend door Amsterdam kwam de inspiratie voor dingen die zó cliché zijn vanzelf. Het leukste vind ik als mensen reageren: ‘haha, dit zijn wij!’. Dan kunnen ze er in ieder geval om lachen en is men zich bewust ervan.”

Met humor en satire worden dingen veralgemeniseerd en gestereotypeerd, zegt Ranu. „Sommige mensen vinden het ook écht niet grappig, ze zijn gekwetst. Maar dan heb je – denk ik – gewoon last van een heel groot ego.” Voor Ranu voelt het een beetje dubbel: „Enerzijds neem je iets op de hak, maar anderzijds wil je ook bewustzijn kweken. Dat is ook mijn eigen dilemma.”

Soms moet ze even lang nadenken over haar antwoorden: „Ik voel mij niet superieur, of zo. Daarvoor heeft het te veel raakvlakken met mijzelf. Het is ook leuk om te kunnen lachen om herkenbaarheid.” Alles is met een knipoog, dat is het belangrijkste: „Humor relativeert en maakt dingen minder zwaar. Ik hou van zwarte humor.”