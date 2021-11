Netanyahu is voorlopig nog niet terug

‘We komen terug – en sneller dan je denkt”, hield oud-premier Netanyahu zijn aanhangers via Twitter voor toen hij in juni van de troon werd gestoten waarop hij al twaalf jaar zat. Vanuit de oppositiebanken deed hij er vervolgens alles aan om de coalitieregering van zijn opvolger Naftali Bennett in diskrediet te brengen. De oppositie saboteerde bovendien het functioneren van de regering door niet op te komen dagen bij parlementaire vergaderingen en commissies onbemand te laten.

De vraag was of Bennetts regering een begroting door het parlement zou kunnen krijgen voor 14 november. Als die datum niet werd gehaald, zouden er nieuwe verkiezingen moeten volgen. Maar vorige week stemde de Knesset, het Israëlische parlement, verrassend soepel in met het voorgestelde budget en de bijbehorende hervormingen. Zo heeft Israël voor het eerst in ruim drie jaar weer een begroting, een belangrijke overwinning voor de fragiele coalitie.

Als er nieuwe verkiezingen waren gekomen, de vijfde keer in drie jaar, zou Netanyahu die volgens de peilingen winnen. De coalitiepartijen hadden dan ook weinig keuze behalve instemmen met de begroting, al bevatte die voor elk van hen moeilijk verteerbare onderdelen. Een cartoon van de Israëlische krant Ma’ariv toonde hoezeer iedereen zich daarvan bewust was. Aan een keukentafel zitten twee dwarsliggende ministers. Een vaderlijke Bennett spoort hen aan de kikkertjes op te eten die op hun lepels zitten: „Als jullie niet eten, komt de Bibi!” Netanyahu’s hoop op een snelle terugkeer is nu echter vervlogen.

„Netanyahu is de lijm die de coalitie bij elkaar houdt”, zegt Eytan Gilboa, expert politiek en communicatie aan de Bar-Ilan Universiteit in Ramat Gan. Het kabinet bestaat uit ministers van partijen die ideologisch ver uiteenlopen.

Onderliggende verschillen

Nu de begroting rond is, komen de onderlinge verschillen weer bovendrijven. De VS willen hun consulaat in Jeruzalem heropenen voor Palestijnen – rechtse partijen binnen de coalitie zijn daar faliekant tegen, linkse vóór. Het kabinet kondigt nieuwe woningen in Israëlische nederzettingen in bezet gebied aan, ministers van de links-zionistische partij Meretz zijn boos. Een al jaren geleden geplande sectie bij de Klaagmuur voor mannen en vrouwen samen komt er niet door. Enzovoorts.

Toch verwachten analisten dat het kabinet de komende twee jaar niet echt in gevaar is. „Zelfs als ze nu twee jaar niets doen, valt het kabinet niet”, zegt Gil Hoffman, politiek analist van de Israëlische krant Jerusalem Post.

Gilboa verwacht dat Bennett en zijn medestanders zullen proberen hun coalitie uit te breiden nu ze de hindernis van de begroting hebben genomen. De coalitiepartijen hebben zo’n krappe meerderheid in de Knesset dat één overloper al genoeg is om het kabinet op te blazen.

Mogelijk treedt de religieuze partij Shas toe tot het kabinet, al ligt die op ramkoers met seculiere ministers over religieuze hervormingen. Een andere optie is dat ontevreden leden van Netanyahu’s Likud zich laten losweken van hun partij. In beide gevallen wordt de toch al dominante rechterflank van het kabinet versterkt.

De komende twee jaar kan de coalitie volgens analisten alleen ondermijnd worden door grote gebeurtenissen van buiten, zoals een oorlog met Hamas in Gaza of met Iran. „Deze coalitiepartijen hebben besloten zich niet met Gaza of de Westelijke Jordaanoever bezig te houden', zegt Gilboa. „Als de realiteit hen dwingt dat toch te doen, is er een probleem.”

Ook Netanyahu kan de politieke verhoudingen nog opschudden - door de politiek te verlaten. Kabinetsleden als Bennett en Gideon Sa’ar hebben zich vooral van de persoon Netanyahu afgekeerd; mocht Likud een nieuwe leider krijgen, dan staat de poort naar samenwerking weer open.

Volgens de coalitieafspraken moet Yair Lapid, wegbereider van de coalitie en minister van Buitenlandse Zaken, Bennett halverwege opvolgen. Maar de rechtse partijen zien hoeveel sterker ze samen zijn en zullen moeite hebben met een ‘te linkse’ regeringsleider. „Als de keuze is tussen Lapid als premier en degene die de voorverkiezingen van Likud wint, zal er geweldige druk op Netanyahu ontstaan om te vertrekken”, denkt Hoffman.

Dat wil niet zeggen dat Bennett en Lapid nu achterover kunnen leunen. Dagelijks zijn er ruzies en relletjes. „Deze coalitie heeft dagelijks onderhoud nodig”, zegt Gilboa.