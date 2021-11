Nachtelijk mediteren op muziek van Nietzsche

Op de zwarte plavuizen van de Nijmeegse Stevenskerk staan twee zandlopers. Ze symboliseren Nietzsches idee van de ‘eeuwige wederkeer’; dat het leven zich oneindig herhaalt. De kleine zandloper loopt in een kwartier leeg, precies de tijd waarin filosoof en Denker des Vaderlands Paul van Tongeren zal vertellen over de Duitse wijsgeer. De andere zandloper bevat voor drie kwartier zwart woestijnstof, en in die tijd speelt organist Dirk Luijmes op harmonium Das Fragment an sich, een stuk dat Nietzsche als 26-jarige amateur-componist schreef.

„In zekere zin is het een muzikale grap”, zegt Paul van Tongeren. „Vrienden verweten hem dat zijn composities fragmentarisch waren. Als antwoord schreef Nietzsche Das Fragment an sich, dat eindeloos herhaald moet worden. Dit stuk krijgt later een vreemde dubbele echo. Want zijn filosofische geschriften vielen ten prooi aan dezelfde kritiek. Bovendien ontwikkelde hij zijn gedachte over ‘de eeuwige wederkeer van hetzelfde’, een mechanisme waaraan ook het muziekwerk onderhevig is.”

Alternatieve Nietzsche-bedevaart

Al jaren leidt Paul van Tongeren reizen naar Nietzsche-plaatsen in Duitsland, Italië en Zwitserland, waar hij in de voetsporen van de filosoof praat over de ideeën en geschriften die ter plekke ontstonden. Toen corona de tochten belemmerde, deed hij vorig jaar een Nietzsche-wandeling rond Nijmegen. Onderweg werd geluncht in de woonboot van Luijmes in de Ooijpolder langs de Waal.

Luijmes bracht muziek van Nietzsche ten gehore en sloot af met Das Fragment an sich. „De mensen konden naar buiten lopen, wanneer ze dat wilden. Ik bleef gewoon doorspelen totdat ze uit het zicht waren. Maar de meesten bleven zitten, in de ban van de meditatieve melodie”, zegt Luijmes.

„We vertrokken na een minuut of twintig”, vertelt Van Tongeren. „We liepen door de polder en hoorden de klanken langzaam wegsterven. Steeds datzelfde thema. Door de muziek loste de buitenwereld op. Je begint op die melodie gedachten te formuleren. En denken gaat nu eenmaal langzaam, dus je kunt bij elke herhaling de gedachte hernemen en iets aan die draad vastknopen. Die werking had het fragment op mij. Als ik met een groep wandel, wordt er altijd meteen gepraat, maar nu bleef het doodstil, totdat er echt niks meer te horen was. Dirk had die betovering opgemerkt en belde me die dag na het avondeten op met het idee om de verhalen en dit stuk samen te brengen in een Nacht van Nietzsche.”

De werking van Das Fragment an sich herinnert Luijmes aan de tijd waarin hij mediteerde. „Je let op je ademhaling en denkt eerst: hoe lang moet ik nog? Maar dat gevoel ebt op den duur weg, en maakt plaats voor een eeuwig heden. Kan ik dat zo noemen? Gelukkig hoef ik deze muziek alleen te spelen, niet te verwoorden.”

Beroemde uitspraak

Van Tongeren herkent dat. „Op een gegeven moment slaat slechte oneindigheid – het blijft maar doorgaan – om in ware oneindigheid: er bestaat geen duur meer, alleen het nu blijft over. Eerst volg je de melodie, en daarna word je de melodie. Toen Nietzsche, begin twintig, componist Richard Wagner leerde kennen, deed hij zijn beroemde uitspraak: ‘Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn.’ Zij bood hem de kans om te ontsnappen aan de dwingelandij van de taal, waarin Nietzsche zich vaak een gevangene voelde.”

Luijmes: „Het cliché zegt dat waar de taal eindigt, muziek begint. Ik kan me indenken dat Nietzsche er een uitweg in zag.”

Van Tongeren: „Het probleem van de filosoof is dat hij altijd wil verklaren. Ik las eens een verhaal over een componist die een nieuw stuk voorspeelde. Daarna vroeg iemand: ‘Kun je het uitleggen?’ Natuurlijk, antwoordde hij. En speelde de muziek nogmaals.”

De Nacht van Nietzsche, vrijdag 12 november in de Stevenskerk, Nijmegen. Vier blokken van 18.00 uur tot middernacht.