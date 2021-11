Mondmaskers helpen. Het type doet er niet veel toe

De mondkapjes zijn terug van (nooit helemaal) weggeweest. Sinds zaterdag is het weer verplicht een mondkapje te dragen in winkels, bibliotheken en andere publieke binnenruimtes. Het is een relatief lichte maatregel die kan helpen het aantal coronabesmettingen te beperken.

Herinvoering van de mondkapjesplicht in feite de zwaarste coronamaatregel die het kabinet nam in aanloop naar de persconferentie van vrijdag, waar hoogstwaarschijnlijk nieuwe maatregelen bekendgemaakt worden. Het aantal besmettingen in Nederland zit al een week ruim boven de tienduizend en stijgt nog steeds. Wat doet mond-neusbedekking daartegen?

De omvangrijkste studie die daar ooit naar is gedaan vond een jaar geleden plaats in Bangladesh, van november tot april. Dat was een megaproef waaraan 600 dorpen met in totaal zo’n 340.000 inwoners meededen. Volgens het lot bepaald werden in een deel van de dorpen chirurgische of stoffen mondkapjes uitgedeeld en in andere dorpen niet.

Anekdotisch bewijs

Na acht weken was het dragen van mondkapjes in de uitdeeldorpen gestegen tot ruim 41 procent, in de controledorpen was dat slechts 13 procent. Mondkapjes werden het trouwst opgedaan in de moskeeën van de dorpen, een stijging van 37 procentpunt.

Hoewel nog lang niet iedereen een mondkapje droeg in de uitdeeldorpen, was er een duidelijke afname van het aantal mensen met covid-achtige klachten, schrijven de onderzoekers. Een daling van 9 procent in vergelijking met de controledorpen. In de dorpen waar chirugische mondkapjes waren uitgedeeld, was de relatieve afname van klachten het sterkst: met ruim 11 procent.

Andere onderzoeken bevestigen dat mondkapjes verhinderen dat corona zich snel kan verspreiden. Enigzins anekdotisch bewijs uit 2020 komt van kapsalon Great Clips in Springfield, Missouri. Daar werkten twee kapsters die beiden dagenlang klanten geknipt hadden in kapperszaak Great Clips terwijl zij corona hadden. In de dagen dat zij besmettelijk waren hadden ze 139 klanten geknipt. Toen dat aan het licht kwam vreesden de autoriteiten voor een superspreading event. De klanten werden opgeroepen zich te laten testen en de helft gaf daaraan gehoor. Geen van hen bleek positief. Onderzoekers schrijven dat toe aan het feit dat zowel de klanten als de kapsters een mondkapje droegen tijdens de knipbeurt. De ene kapster heeft waarschijnlijk de ander besmet tijdens de pauzes waarin ze beiden hun mondkapjes afdeden. En een van de kapsters besmette thuis al haar huisgenoten.

Mondkapjes schaven dus iets af van de epidemie, maar welk type is dan het effectiefst? In het Bengaalse onderzoek kwamen de chirurgische mondkapjes als beste uit de bus. Die werken dus een beetje, maar de auteurs schrijven ook dat ze er niet zeker van zijn dat de stoffen mondkapjes dat ook doen, want ‘geen effect’ valt daarbij binnen de onzekerheidsmarges.

Mondviziers en spatkappen zijn geen goed alternatief voor een mondkapje

Volgens de normen van de Nederlandse overheid is een zelfgemaakt mondkapje echter voldoende, zo lang het maar goed aansluit op het gezicht en mond en neus tegelijk kan bedekken. Aan mensen met een kwetsbare gezondheid wordt het advies gegeven om voor een medisch mondkapje te kiezen. Mondviziers en spatkappen (‘faceshields’) zijn geen goed alternatief voor een mondkapje omdat zij virusdeeltjes in rondzwevende druppeltjes niet goed tegenhouden.

Landen als Oostenrijk en Duitsland stellen strengere eisen aan het soort mondkapje dat mensen mogen dragen; dat moet een chirurgisch of FFP2-mondkapje (ook wel N95) zijn. Heeft het zin om de Nederlandse eisen ook op te schroeven? N95 of FFP2-maskers filteren de in- en uitgeademde lucht natuurlijk het beste; ze zijn ontworpen om te voorkomen dat de drager kleine deeltjes uit de lucht inhaleert. Chirurgische maskers zijn gemaakt om te voorkomen dat speekseldruppeltjes met daarin mogelijk ziektekiemen in de uitgeademde lucht van de drager in de omgeving belanden. Zelfgemaakte mondkapjes variëren natuurlijk in kwaliteit, maar zullen ook het grootste deel van de grotere druppeltjes uit de keel tegenhouden.

Range van druppeltjes

Chinese onderzoekers hebben de diverse soorten maskers onderling vergeleken en komen tot de conclusie dat het in de praktijk erg weinig uitmaakt. Gemeten over de hele range van druppeltjes die uitgeademd worden filtert een N95-mondkapje er 99,4 procent uit, en een stoffen mondkapje 98,5 procent.

Een ander onderzoek van een internationaal team dat deze zomer in Science verscheen, onderschrijft dat. Zij vergeleken chirurgische mondkapjes met N95-maskers. In een omgeving met weinig virus in de lucht voldoen de chirurgische maskers net zo goed, concluderen zij. Om die reden verhogen andere maatregelen als ventilatie en afstand houden de efficiëntie van mondkapjes, doordat ze de virusconcentratie omlaag brengen.

Het minste risico op virusoverdracht is er uiteraard wanneer zowel de bron als de ontvanger een mondkapje dragen (universal masking), schrijven de onderzoekers. En als er ondanks het dragen van mondkapjes toch een besmetting plaatsvindt, is daardoor in ieder geval wel de dosis virus omlaag gebracht, wat waarschijnlijk ook verband houdt met de ernst van de ziekteverschijnselen die vervolgens optreden.