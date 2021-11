Mickey Mouse groeide op met Ruthie Tompson (1910 – 2021)

‘Ik kan voor geen meter tekenen.” Dat was de eerste reactie van de destijds achttienjarige Ruthie Tompson, toen Walt Disney (1901 – 1966) haar in hoogsteigen persoon een baan bij zijn studio aanbood. Disney zei dat het wel goed zou komen als ze ’s avonds tekenles zou volgen. „Natuurlijk zei iedereen om me heen: zeg geen nee!”, aldus Tompson tegen The New York Times. Ze liet zich overhalen en zou een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van de vroegste Disney-tekenfilms.

Ten tijde van het aanbod was Tompson (1910 – 2021) geen vreemde van Walt en zijn broer Roy, die in 1923 in Los Angeles de Disney Brothers Cartoon Studio hadden geopend. Als kind gluurde Ruthie hier vaak gebiologeerd naar binnen. Toen de broers het nieuwsgierige hoofdje zagen, nodigden zij haar uit om binnen te komen kijken. „Mickey Mouse en ik zijn samen opgegroeid”, zou ze later zeggen.

Het leverde Tompson zelfs haar eerste filmrol op. Voor de korte Alice Comedies-filmpjes, waarin een meisje en een animatiekat in een getekend landschap avonturen beleven, werden soms kinderen uit de buurt voor figurantenrollen gevraagd. Tompson was vaak in de buurt en zat in meerdere afleveringen. „We werkten met Walt Disney zonder te weten dat hij een groot man was, omdat hij net als wij nog steeds een kind was”, zei ze tegen Hollywood Reporter. Voor een figurantenrol ontving Tompson één of twee kwartjes. „Dat ging direct op aan drop.” Toen ze jaren later in een paardrijstal werkte waar Walt Disney polo speelde, herkende de filmmaker haar aan haar kapsel en bood haar een baan aan.

Tompson begon als ‘inkter’, een baan die Disney zelf als tiener ook had gehad. Inkters werkten de tekeningen van animatietekenaars uit op zogeheten cels, een afkorting van celluloid. Dat gebeurde in het pre-digitale tijdperk volledig met de hand. De animaties werden gemaakt door mannen, een groep van honderd vrouwen die oneerbiedig ‘de nonnetjes’ werden genoemd, zorgden als inkters voor het eindproduct. Vaak zaten hier begaafde artiesten tussen, maar in het Amerika van de jaren dertig en veertig was de felbegeerde baan van animatie-artiest alleen voor mannen.

Al snel werd duidelijk dat in het inkten Tompsons talenten niet lagen, ze drukte te hard op de fijne penpunten. In tegenstelling tot veel van haar vroege collega’s zou Tompson later wel enige bekendheid genereren. Ze had daar ook alle tijd voor: ze overleed vorige maand op 111-jarige leeftijd.

Ze kreeg eerst een andere inktgerelateerde functie en groeide door naar eindcontroleur van de cels. Haar goed getrainde ogen moesten duizenden tekeningen minutieus nalopen op oneffenheden en vloeiende kleurovergangen. „Ruthie was onze computer voordat er computers waren uitgevonden”, zei animatie-artiest Floyd Norman.

Na de Tweede Wereldoorlog ging Tompson aan het werk voor de camera-afdeling. Met haar technische inzicht vond ze een manier om met camerabewegingen Mickey Mouse te laten ronddraaien op het scherm. Dat was destijds een doorbraak in het vroege experimenteren met 3D-animatie. Ze behoorde samen met twee anderen als de eerste vrouwen die werden toegelaten tot de International Photographers Union. In 1975, bijna een halve eeuw voor haar overlijden, ging ze met pensioen.

In al haar hoedanigheden bleef ze betrokken bij de tijdloze films die Disney uitbracht, waaronder Pinokkio, Dumbo, Popeye, Mary Poppins en De reddertjes. Het meest trots bleef ze op haar debuut: Sneeuwwitje (1937). Na haar pensioen werd ze nog tien jaar lang geregeld ingehuurd door Disney. In 2000 werd ze benoemd tot Disney Legend.

Ruthie Tompson bleef het meest trots op haar debuut in 1937: Sneeuwwitje. Foto Getty Images

Tompson kreeg een woning in het verzorgingshuis van Motion Picture and Television Fund, een charitatieve tak van de Amerikaanse filmindustrie, waar ze decennia zou verblijven. In die woonfaciliteit droeg ze bij aan een intern televisiekanaal. Lang na haar honderdste leerde ze nog om video’s te bewerken met haar smartphone. In 2017 raakte fan en actrice Whoopi Goldberg tijdens een bezoek zo geïnspireerd door Tompson dat ze de Minnie Mouse-schoenen aan haar voeten afdeed en cadeau gaf. Haar 110de verjaardag moest Tompson vanwege de coronapandemie in quarantaine vieren, maar Goldberg vrolijkte haar op met een lieve videoboodschap.

Hoe ouder Tompson werd, hoe vaker journalisten langskwamen om Tompson te vragen naar het ‘geheim’ van haar hoge leeftijd. Het was duidelijk dat de vraag haar verveelde en ze deed die vaak af met een grapje: „Ik ben een vampier.” Of: „Als ik dat zeg, is het geen geheim meer.” Ook zei ze dat ze niet herinnerd wilde worden vanwege haar leeftijd, maar om wat ze bereikt had. Na wat opmerkingen over veel broccoli eten, vitamine C innemen en suiker mijden, noemde ze tijdens een gesprek op haar 107de het belangrijkste: „Geef nooit op. Lees zo veel je kan, doe zo veel je kan en speel zo veel je kan – speel vaak en veel. En herinner alle goede dingen in het leven.”