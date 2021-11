Lichttechnicus klaagt Alec Baldwin aan voor fataal schietongeluk

Een medewerker van de film Rust klaagt producent en acteur Alec Baldwin en andere producers aan vanwege nalatigheid, meldt persbureau Reuters. Baldwin doodde vorige maand per ongeluk een cameravrouw met een geladen pistool.

Serge Svetnoy was hoofd belichting op de filmset waar het fatale schietincident plaatsvond en stelt dat Baldwin veiligheidsvoorschriften had moeten implementeren om te voorkomen dat „een revolver geladen met munitie op levende personen werd gericht.” Bovendien had Baldwin de revolver in de scène waarbij het misging volgens Svetnoy alleen maar moeten richten en niet af hoeven vuren.

De lichttechnicus zegt dat de kogel die de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins het leven kostte en regisseur Joel Souza verwondde, ook vlak langs hem ging en dat hij nadien buskruit en „reststoffen” op zijn gezicht had.

Zijn advocaat, Gary Dordick, vertelde op een persconferentie dat „films produceren een prachtig vak is, maar niemand ooit zou moeten sterven om anderen te vermaken.” Naast Baldwin zijn onder anderen ook wapenspecialist Hannah Gutierrez-Reed en assistent-regisseur Dave Halls aangeklaagd door Svetnoy.

Veiligheidsomstandigheden filmsets

Volgens entertainmentwebsite TMZ eist de technicus een schadevergoeding, onder meer vanwege de emotionele schade die hij heeft opgelopen. Advocaat Dordick zegt dat zijn cliënt niet uit is op geld, maar wil dat de veiligheidsomstandigheden op filmsets verbeteren.

In de aanklacht staat dat „ze probeerden geld uit te sparen door te weinig crewleden in te huren om veilig met rekwisieten en vuurwapens om te kunnen gaan.”

De autoriteiten van Santa Fe doen onderzoek naar het schietongeluk, maar hebben nog niemand strafrechtelijk aangeklaagd. Uit politiedocumenten blijkt dat Baldwin van een assistent-regisseur te horen zou hebben gekregen dat de revolver die hij gebruikte niet geladen was.