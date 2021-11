Koning vraagt opnieuw subsidie aan voor beheer Kroondomein

In een persgesprek aan het eind van het staatsbezoek aan Noorwegen heeft koning Willem-Alexander donderdag gezegd dat hij opnieuw subsidie gaat aanvragen voor het beheer van Kroondomein Het Loo, dat onder meer het natuurgebied rond het gelijknamige paleis op de Veluwe omvat. Dat melden verschillende media. Over het al dan niet volledig openstellen van het gebied deed hij geen uitspraken, schrijft NOS. Wel benadrukte de koning dat er andere soorten subsidie zijn die niet op voorwaarde van openstelling worden toegekend.

In de afgelopen vijf jaar ontving de koning 4,7 miljoen euro aan subsidie voor natuurbeheer van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In september schreef demissionair minister Carola Schouten (ChristenUnie) in een brief aan de Tweede Kamer dat het Kroondomein alleen subsidie voor natuurbeheer mocht blijven ontvangen als het landgoed het hele jaar open zou zijn voor publiek. Nu is het natuurgebied drie maanden van het jaar gesloten, van half september tot en met Tweede Kerstdag. Daarnaast mag van een gesubsidieerd natuurgebied hooguit één hectare afgesloten zijn omwille van privacy – van het Kroondomein is 4.900 hectare een deel van het jaar afgesloten.

Natuurorganisaties uiten al jaren hun kritiek op de subsidie en de jaarlijkse sluiting van het Kroondomein, die er volgens hen mee te maken heeft dat de koninklijke familie in die drie maanden jaagt op wild. De koning zei deze zomer dat „faunabeheer, de jacht” inderdaad een deel is van het beheer van Het Loo. „Als je het niet controleert, dan loopt het uit de hand.” Jachtpartijen zouden niet meer plaatsvinden. „Eén man of vrouw onder begeleiding gaat jagen”, zei de koning aldus persbureau ANP.

