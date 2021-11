Koersexplosie bij beursgang Rivian toont geloof in elektroauto

Een hogere beurswaarde dan Ford en General Motors, zonder ooit op serieuze schaal auto’s te hebben gebouwd. Rivian, start-up in elektrische auto’s, kreeg het woensdag voor elkaar. Het maakte een duizelingwekkend debuut op Wall Street, dat opnieuw de beurshype toont rondom elektrisch rijden.

Bij de lancering van het aandeel op schermenbeurs Nasdaq bleek Rivian, waarin webwinkel Amazon een belang van 20 procent heeft, zelfs even meer dan 100 miljard dollar waard. Met het pakket dat de automaker verkocht, haalde hij zo’n 12 miljard dollar op, het grootste bedrag voor een Amerikaans bedrijf sinds de beursgang van Facebook in 2012.

Hallucinante waarderingen

Rivian, in 2009 opgericht door ingenieur Robert ‘R.J.’ Scaringe, wil de komende jaren elektrische SUV’s, pick-uptrucks en bestelbusjes bouwen. Het heeft al 50.000 bestellingen van consumenten, en 100.000 van Amazon. Tegen 2025 zouden die allemaal geleverd moeten zijn. Van de opbrengsten van de beursgang wil Rivian de productiecapaciteit van de voormalige Mitsubishifabriek in het midden-Amerikaanse plaatsje Normal opvoeren.

De animo van beleggers voor bedrijven die ‘iets’ doen met elektrisch rijden – niet zelden met slechts een prototype – heeft inmiddels tot een lange reeks hallucinante waarderingen geleid. Het afgelopen jaar volgde het ene record na het andere. Het bekendste voorbeeld was tot dusver Lucid Motors, dat zichzelf nadrukkelijk presenteert als Tesla-concurrent, maar nog nooit een auto heeft gebouwd. In het voorjaar bleken beleggers het bedrijf, nadat het via fusie met een lege beurshuls een notering had gekregen, 24 miljard dollar waard te vinden. Dat was toen de grootste deal die ooit langs deze weg had plaatsgevonden. Alle ophef rondom Lucid verdreef de beursgang van het Britse Arrival naar de achtergrond. Deze fabrikant van elektrische busjes zag zichzelf door notering aan de Nasdaq op 13,6 miljard dollar gewaardeerd worden. Het was de grootste beursgang van een Brits bedrijf ooit.

Transitie

De hoge waarderingen leiden tot discussie in de beurswereld. Investeerders en directeuren van start-ups wijzen er graag op dat die hoge prijzen helemaal niet vreemd zijn. De autowereld staat immers voor een gigantische transitie van ‘fossiel’ naar elektrisch rijden, en de traditionele autobouwers zijn daar niet per se goed voor uitgerust. „Er zijn meer dan een miljard voertuigen op de wereld die de komende tien tot vijftien jaar vervangen moeten worden door elektrische voertuigen”, zei Rivian-topman Scaringe woensdag tegen de Financial Times.

Daartegenover staat de mening van menig analist dat deze start-ups véél te gemakkelijk naar de beurs gaan, en dat de waarderingen en omzetvoorspellingen totaal overtrokken zijn. Het zou zomaar kunnen dat de ‘zolderkamerbelegger’ die als laatste aansluit, straks slachtoffer wordt van bedrijven die hun beloftes niet waarmaken – een beetje wat gebeurde bij de ‘dotcom-bubbel’ rond 2000.

De Financial Times heeft in commentaren al regelmatig gewaarschuwd voor de zeepbel die nu mogelijk ontstaat. De Britse zakenkrant houdt in een inmiddels befaamd spreadsheet bij hoe de koersen van de elektrische beloftes zich na de beursgang ontwikkelen. Spoiler: vaak helemaal niet zo goed.

Een deel van de gigantisch hoge waardering van Rivian, dat vorig jaar een miljard dollar verlies leed, lijkt voort te vloeien uit de steun van webgigant Amazon. Dat Jeff Bezos, topman van de webwinkel, al eens verscheen in een Rivian-prototype, heeft de naamsbekendheid goed gedaan. Het versterkte ook het beeld van Rivian als dé ‘Tesla-rivaal’: Bezos en Tesla-topman Elon Musk zijn voor het grote publiek in menig opzicht rivalen. Zo zijn de twee miljardairs verwikkeld in een spectaculaire strijd om ruimtevaart te commercialiseren, waarbij ze elkaar met rechtszaken te lijf gaan. Hun competitie verplaatst zich met Rivian ook nadrukkelijk naar de wereld van elektrische auto’s.

Belastingaanslag

In de week dat Rivian op de beurs triomfen vierde, kreeg Tesla er juist een klap – vooral door toedoen van Musk zelf. Hij verkocht voor miljarden dollars 10 procent van zijn aandelenpakket. Kort daarvoor had hij zijn volgers op Twitter de vraag voorgelegd of hij die stukken zou verkopen om de Amerikaanse fiscus „vrijwillig” een betaling te kunnen doen. Of dat verhaal klopt, is onduidelijk. The Wall Street Journal meldde dat er mogelijk verband is met een aanstaande belastingaanslag voor de Zuid-Afrikaans-Canadees-Amerikaanse zakenman.