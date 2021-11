2G-coronabeleid is een ‘moeilijk verhaal’, ook in Nederland

Alleen mensen naar binnen die gevaccineerd zijn óf genezen van corona. Dit zogenoemde 2G-beleid, geadviseerd door het Outbreak Management Team, zou momenteel nadrukkelijk worden overwogen door het kabinet. Negatief getest, wat ook geaccepteerd is binnen het huidige 3G-beleid, is dan niet meer voldoende om naar de kroeg, bioscoop of het theater te gaan. De gedachte achter 2G is dat ongevaccineerden die tijdens een avondje uit besmet raken een aanzienlijk hogere kans hebben om in het ziekenhuis te belanden dan mensen die gevaccineerd zijn of eerder corona doorstonden. Zo moet de ziekenhuisbelasting worden beperkt.

Het 2G-beleid geldt al in enkele Duitse deelstaten en wordt binnenkort van kracht in Oostenrijk. Maar hoe verhoudt 2G zich tot de mensenrechten?

Veel vrijheid voor autoriteiten

„Dat is een moeilijk verhaal”, zegt hoogleraar recht en gezondheidszorg Martin Buijsen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Veel juristen vinden de inperking van grondrechten van niet-gevaccineerden onder 3G nog beperkt. Testen is op veel plaatsen mogelijk, waardoor ook ongevaccineerden nog volop deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven.

Hen compleet weren uit bepaalde gelegenheden is „discriminatoir”, zei Buijsen in augustus nog tegen NRC. Hij verwachtte destijds dat het in Nederland niet zo ver zou komen. Nu ligt de maatregel toch nadrukkelijk op tafel. Denkt Buijsen nu dat 2G als discriminerende maatregel in strijd is met het Europeese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)?

Zelfs een boete op niet-vaccineren is in overeenstemming met het EVRM gebleken Martin Buijsen hoogleraar recht en gezondheidszorg (EUR)

Nee, dat dan weer niet. „Uit eerdere uitspraken van het mensenrechtenhof in Straatsburg blijkt dat lidstaten veel vrijheid hebben bij het nemen van dit soort gezondheidsbevorderende maatregelen. Zelfs een boete op niet-vaccineren is in overeenstemming met het EVRM gebleken”, zegt Buijsen. Tegelijkertijd is 2G volgens hem juridisch gezien „onontgonnen terrein”. De Europese rechters hebben zich er nog niet over uitgesproken.

Wetswijziging nodig

Een Duitse rechter keurde begin oktober een uitbreiding van het 2G-beleid naar winkels goed. Tot dat moment mocht in acht Duitse deelstaten alleen de horeca ongevaccineerden weigeren. De rechter stond winkels dat ook toe, omdat het veiliger is en bezoekers meer vrijheid biedt. Mondkapjes en de anderhalve meter kunnen dan achterwege blijven. Buijsen verwacht dat een Nederlandse rechter de bestrijding van de pandemie zo zwaarwegend zal achten, dat het discrimineren van niet-gevaccineerden toch in lijn met het EVRM wordt bevonden.

Zo bezien kunnen ongevaccineerden hun hoop beter op de Tweede Kamer vestigen. Daar was in september alleen D66 uitgesproken voorstander van 2G. „Het lijkt me redelijk als je dan iets kunt versoepelen wat anders dicht moet blijven”, zei Tweede Kamerlid Jan Paternotte destijds. Veel andere partijen zeiden er op dat moment niet voor te zijn. Maar bij een latere stemming wilde een Kamermeerderheid 2G-beleid toch niet uitsluiten.

Als het kabinet voor deze richting kiest, dan is een wetswijziging nodig die eerst langs de Raad van State gaat. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer erover stemmen.