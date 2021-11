Kabinet akkoord met snellere verhoging pensioen

Het pensioen van enkele miljoenen werknemers en gepensioneerden mag naar verwachting al volgend jaar verhoogd worden. Het kabinet is bereid om de regels hiervoor te versoepelen, zei demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken, VVD) donderdag tegen de Tweede Kamer.

Oppositiepartij PvdA had dit geëist en zette haar steun aan de geplande pensioenhervorming op het spel. Die hebben de vier regeringspartijen hard nodig in de Eerste Kamer.

Nu kunnen pensioenfondsen pas een inflatiecorrectie geven als hun zogeheten dekkingsgraad over het afgelopen jaar gemiddeld 110 procent is. Dat betekent dat een fonds voor iedere euro die nodig is om de toekomstige pensioenen te garanderen, nog eens 10 cent extra in kas heeft.

Het kabinet had eerder al toegezegd dat het bereid is om deze ondergrens te verlagen naar 105 procent. Die lagere grens geldt dan tot aan de grote stelselherziening, die fondsen rond 2026 verwachten door te voeren.

Wiersma had deze lagere ondergrens pas willen invoeren nádat de Tweede en Eerste Kamer de nieuwe pensioenwet hebben goedgekeurd, die de grote stelselherziening regelt. Dat wordt op zijn vroegst eind volgend jaar verwacht.

Nu heeft Wiersma – die minister Wouter Koolmees (D66) vervangt zolang die informateur is – gezegd dat hij de versoepeling al in de zomer mogelijk wil maken. Fondsen die er al op 1 januari goed voor staan, mogen hun pensioenen dan ook met terugwerkende kracht verhogen, over de eerste maanden van 2022.

‘Greep in de kas’

Het kabinet zal wel een aantal voorwaarden verbinden aan een snellere pensioenverhoging. Zo mogen pensioenfondsen alleen gebruik maken van de lagere ondergrens als zij van plan zijn om de grote stelselherziening door te voeren. Ook moeten zij duidelijk maken wat het effect van een snellere pensioenverhoging is op verschillende generaties.

Oudere werknemers en gepensioneerden profiteren het meest van een pensioenverhoging. Voor jonge generaties blijft hierdoor minder geld over in de pensioenkas. Woensdag noemden hoogleraren economie Roel Beetsma en Sweder van Wijnbergen (Universiteit van Amsterdam) dit plan in NRC een „greep in de kas van jongeren door de ouderen”.

Wiersma gaat de versoepeling en de bijbehorende voorwaarden nu vastleggen in een regeling. Het is de bedoeling dat hij – of een opvolger – die komend voorjaar naar de Tweede Kamer stuurt, tegelijk met de nieuwe pensioenwet.

De vier grootste fondsen mogen voorlopig nog geen pensioenverhoging uitdelen, ook niet na deze aanpassing van de regels. De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfonds ABP (ambtenaren en leerkrachten) is sinds januari 101,5 procent. Die van PFZW (onder meer zorgpersoneel) 98,5 procent. Veel kleine en middelgrote fondsen staan er beter voor.