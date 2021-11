Informateurs: onderhandelingen binnen enkele weken ver gevorderd

Informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees kunnen op dit moment nog geen indicatie geven wanneer de formatie kan worden afgerond. „Onze verwachting is dat de onderhandelingen binnen enkele weken ver gevorderd zijn”, schrijven zij donderdag in een brief aan de Tweede Kamer, waar het ongenoegen groeit over de inmiddels langstlopende formatie ooit. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp drong begin november aan op meer tempo gezien de langer dan gebruikelijke formatieduur.

Volgens Remkes en Koolmees zijn inmiddels de belangrijkste onderwerpen „een of meer malen aan de orde gekomen” bij de onderhandelingen tussen de fracties van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Over de zogenoemde deelonderwerpen, waarbij fractiespecialisten meepraten, is nog geen overeenstemming bereikt. Wel worden volgens de twee „in samenhang telkens vorderingen geboekt” door het inwinnen van inhoudelijke informatie bij onder anderen vertegenwoordigers van uitvoeringsorganisaties. Er is volgens de informateurs dan ook „onmiskenbare voortgang” geboekt bij de onderhandelingen, al laat die zich „gegeven de onzekerheden die tot een dergelijk proces behoren, niet vatten in een kalender”, vanwege mogelijke averechtse gevolgen.

In de Kamerbrief gaan de informateurs ook in op de formatiegesprekken die eerder deze maand zijn gehouden in Groningen. Daar spraken partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) voordat zij de onderhandelingen ingingen eerst met gedupeerden van de aardbevingen in de regio, en met bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. „Deze bijeenkomsten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de voortgang van de kabinetsformatie”, staat in de brief, waarin Remkes en Koolmees Kamervoorzitter Bergkamp verder vragen om bij de planning van debatten en andere werkzaamheden „rekening te houden met het belang van de voortgang van de formatie”.

Van 17 tot 19 november gaan de formatieonderhandelingen verder op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. De informateurs zeggen de Kamer de week daarop opnieuw te informeren.

