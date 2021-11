In Den Bosch viert men carnaval met een ‘dubbel gevoel’

Het bier stroomt, een volksfeest is gaande. In een open tent op de Markt van Den Bosch zingt Bonnie St. Claire haar klassieke hits. Ze wordt hartstochtelijk toegejuicht. Het is het begin van het carnavalsseizoen, de elfde van de elfde. Veel Bosschenaren laten het carnavalshart spreken, maar beseffen ook dat daardoor een daling van het aantal coronabesmettingen bepaald niet wordt bevorderd.

Iris Vermeulen (23) uit Uden viert „met een dubbel gevoel” carnaval. „Ik heb lang getwijfeld of ik zou gaan. Het voelt goed om hier te zijn, maar ik weet ook dat het in de ziekenhuizen heel slecht gaat. Het is eigenlijk raar dat het doorgaat.” Ze studeert verpleegkunde en bovendien hoort haar moeder tot „een kwetsbare groep”, vertelt ze. „Ik doe al bijna twee jaar heel voorzichtig vanwege corona. Dat doe ik ook vandaag.”

Opdrinken of weggooien

In de veelal lege winkels van de Bossche binnenstad praten personeel en klanten met mondkapjes op – buiten staan enthousiaste feestgangers zonder mondkapjes op elkaar gepropt. Veel twijfel bij de bezoekers wordt gesust door de voorzorgsmaatregelen en controles. Er zijn veel politie en handhavers voor de 25.000 toegelaten bezoekers. Carnavalsvierders die de podia, tenten en cafés bezoeken, moeten twee polsbandjes dragen: één als bewijs van een geldige coronapas en één dat toegang geeft tot de horeca. Buiten de horeca geldt een alcoholverbod.

De sfeer is hier zo heerlijk ongedwongen Robert van der Maas Facilitymanager en carnavalsvierder

Sommige bezoekers worden „echt boos” als ze te horen krijgen dat ze niet met een drankje in de hand naar binnen of naar buiten mogen, vertelt servicemedewerker Chirine Abou Sena (20). „Ze hebben de keus: of weggooien of opdrinken. Daar hebben we veel discussies over.” Niet overal wordt even streng gecontroleerd, je komt als bezoeker soms zonder de twee bandjes binnen. Op de Parade, naast de kathedraal, wordt volop gefeest in een tent waar kan worden meegezongen met een groot hoempa-orkest.

Foto Annabel Oosteweeghel

Twee mannen staan buiten de tent. Ze komen uit Vinkenveen. „De sfeer is hier zo heerlijk ongedwongen”, vertelt Robert van der Maas (58), in het dagelijks leven facilitymanager. Hij is tevreden over de „perfecte” organisatie in Den Bosch. „Ik zit ook elke week bij Ajax. Net als daar worden we hier ook gecontroleerd.” De mannen zijn voorzichtig. „Wij gaan dit keer geen bomvolle kroeg binnen. We houden afstand. En we staan buiten, hè.”

Bij de Markt staat Anthonie Oeveren (60) in carnavalsoutfit. Hij vertelt prompt dat hij ongeneeslijk ziek is. „Ik heb nog vijf jaar te leven.” Ook hij twijfelt of het evenement dit jaar door had moeten gaan. „Ik begrijp de bezwaren goed. Maar ik wilde dit feest toch vieren. Ik geniet van deze dag. ” Wat hij van de coronatijd nog het ergste vindt, is „de tweestrijd” tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. „Dat vind ik zo verdrietig.” Hij begint te snikken. „Dat we niet meer allemaal samen met elkaar kunnen genieten.”