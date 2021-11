Hippe Nederlandse hotelketen harkt miljard binnen

Hoewel mogelijk nieuwe lockdowns volgen en de toerismesector nog lang op een lager pitje zal staan dan vóór de coronapandemie, lijkt hotelketen citizenM ervan overtuigd dat er betere tijden aankomen. Het Nederlandse bedrijf haalde deze week maar liefst 1 miljard dollar (868 miljoen euro) op. Het geld is afkomstig van het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC, dat naast pensioenfonds APG en KRC Capital ook mede-eigenaar is. Wie zitten er achter deze internationale hotelketen?

CitizenM werd in 2005 opgericht door Michael Levie (60) en Rattan Chadha (72). Levie werkte al langer in de hospitalitywereld, en had verschillende leidinggevende functies bij hotelketens zoals NH Hotels en SynXis, dat reserveringssystemen aan hotels levert.

Levies zakenpartner Chadha komt oorspronkelijk niet uit de hotelwereld. Hij verwierf zijn kapitaal met de verkoop van zijn in 1986 opgerichte modeketen Mexx. Chadha bouwde deze op nadat hij eind jaren zeventig met omgerekend 1.000 gulden op zak vanuit India naar Nederland kwam.

Er was kapitaal nodig bij Mexx, en dus verkocht Chadha in 2001 alle aandelen aan het Amerikaanse textielconcern Liz Claiborne voor 300 miljoen euro. Chadha bleef tot 2006 aan als directeur. Daarna ging hij samen met Levie werken aan hun nieuwe project: citizenM. In 2008 kwam het eerste hotel in Hoofddorp bij Schiphol te staan.

‘Mobile citizens’

CitizenM richt zich op wat het zelf de ‘nieuwe generatie reizigers’ noemt, die houdt van hippe en luxe maar ook betaalbare hotels. In Amsterdam betaal je voor een kamer tussen de 100 en 140 euro. Gasten worden ook wel ‘mobile citizens’ genoemd. Om de service persoonlijker te maken, houdt citizenM gegevens bij van de gasten, zoals welke temperatuur hun kamer is. De volgende keer dat diegene bij de keten boekt, weten ze zo welke temperatuur de voorkeur heeft, aldus commercieel directeur Lennert de Jong in 2019 in een interview met platform Emerce.

Inmiddels is citizenM uitgegroeid tot een wereldwijde keten met 24 hotels in onder meer het Verenigd Koninkrijk, de VS, Maleisië en China. Volgens Quote bedroeg de omzet in 2017 120 miljoen euro (zelf maakt citizenM geen cijfers bekend). Meer dan de helft van het deze week opgehaalde geld wil het bedrijf gebruiken om 16 nieuwe hotels te bouwen, zei directeur Klaas van Lookeren Campagne in een interview met Bloomberg.