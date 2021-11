Herstel economie EU zet door, maar donkere wolken dreigen

Het economisch herstel verloopt in de Europese Unie nog iets sneller dan verwacht, maar de donkere wolk van de coronapandemie blijft over de voorspellingen hangen. In haar driemaandelijkse economische vooruitblik schat de Europese Commissie de groei van de Europese economie op 5 procent, meer dan de vorige voorspelling van 4,8 procent. Volgend jaar valt de groei iets terug naar 4,3 procent – waar eerder 4,5 procent werd voorspeld.

Verschillende onzekerheden bedreigen tegelijk het economisch herstel. De Commissie wijst niet alleen naar de opleving van het coronavirus, vooral in Oost-Europese landen waar het vaccinatieniveau laag ligt, maar ook naar de haperende toeleveringsketens en grondstoffentekorten. De sterk gestegen energieprijzen kunnen een al te optimistische vooruitblik nog verder dempen. „Onzekerheid en risico’s rondom de groeivooruitzichten blijven hoog”, schrijft de Commissie, en gezien „de verslechterende epidemiologische situatie” zijn de risico’s nu zwaarder gaan wegen.

Tekorten aan grondstoffen en andere materialen en het snelle herstel voeden daarbij een flink hogere inflatie dan eerder voorspeld. Dit jaar houdt Brussel rekening met een inflatie van 2,4 procent, waar het eerder uitging van 1,9 procent. Volgend jaar loopt de geldontwaarding terug, maar blijft ze met 2,2 procent een stuk hoger dan eerder berekend. In 2023 zakt de inflatie naar verwachting verder, tot 1,4 procent.

Zorgen over inflatie

De zorgen over de stijgende inflatie namen in Europa de afgelopen weken toe, vooral in Duitsland. De inflatie bedroeg daar in oktober 4,5 procent op jaarbasis, in Nederland 3,4 procent. De Europese Commissie benadrukt in haar voorspelling het tijdelijke karakter van die inflatie. Desgevraagd antwoordde Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) dat de aanname dat de hogere inflatie tijdelijk is, „breed gedeeld wordt” in verschillende lidstaten en door centrale banken. „Maar het blijft uiteraard een voorspelling. We zullen de situatie moeten blijven monitoren.”

Het voorspelde inflatieniveau in Nederland volgt die verwachting grotendeels, met 2,1 procent dit jaar en 2,2 procent in 2022. Het economisch herstel verloopt in Nederland sneller dan verwacht, met een groei van 4 procent van het bbp dit jaar – waar dat in februari nog 1,8 procent was. Daarmee schat Brussel dat Nederland al in het derde kwartaal van dit jaar terug was op het niveau van voor de coronacrisis.

De verschillen tussen EU-landen blijven groot. De Poolse economie zat al halverwege dit jaar op het niveau van voor de coronacrisis. Frankrijk en Duitsland volgen in respectievelijk het laatste kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van volgend jaar. Spanje keert pas in 2023 op dat niveau terug.