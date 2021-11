Heerlijk moet dat zijn. Geen baan, maar een roeping

Velen zijn ineens geroepen. Mij leek het altijd meer iets voor middeleeuwse mystici of Egyptische priesteressen, maar gewone stervelingen overkomt het nu ook. Wat voorheen nog banen waren, is steeds vaker een ‘roeping’. ‘Boer zijn is geen werk, maar een roeping’, vertellen melkveehouders in de media. Zorgpersoneel, leraren: structureel onderbetaald, maar ja, het is nu eenmaal ‘je roeping’. Of neem de H.J. Schoo-lezing van Sigrid Kaag. Veelbesproken inderdaad, maar herinnert iemand zich de titel? De roeping van mijn generatie. Wetenschappers, bietentelers, pizzabakkers en filmacteurs, yogadocenten, poetry-slammers en wielrenners: we zijn zo massaal bevangen door roepingen dat het een mirakel is dat er nog leed en onrecht bestaan.

Voor een roeping geldt wat Cees Nooteboom eens schreef over een grote liefde: het begint met het verlangen er een te hebben. Heerlijk moet dat zijn, zo’n stem uit de hemel die jou eindelijk haarfijn vertelt wat de bedoeling is van al deze waanzin. De grootvader van Freek de Jonge zou het zijn overkomen in een Zeeuws weiland. De Jonge begint er zijn nieuwe boek Kom verder! mee: ‘Alles had stilgestaan als in het oog van de orkaan en straalde een nieuwe bezieling uit. Als door de Heilige Geest betoverd.’

Roeping is de overtreffende trap van zinvol werk. Een carrière kies je zelf, de roeping kiest jou. Een project initieer je zelf, inspiratie overkomt je. Carrière maak je voor je ego, met een roeping ben je toegewijd aan een grotere gemeenschap. Dat is het idee, en hoe verleidelijk dat schema ook is, het lijkt me nogal een versimpeling. Zelf kan ik me één moment herinneren dat enigszins raakt aan het openbaringsmoment van een geroepene. Op een terras bij een druk Amsterdams kruispunt, voorjaar 2005. In het namiddagzonnetje raakte ik ineens vervuld door een onzinnig geluksgevoel. Directe aanleiding was dat ik daar aan mijn debuutroman zat te schrijven, en ik eindelijk het gevoel kreeg dat het de goede kant op ging. Maar de plotselinge euforie reikte verder dan dat. Ik tobde een beetje over alles. Gestrande relaties, drank, geld, gedoe. En ik was weliswaar al een jaar of vijf afgestudeerd, maar ik had me nooit een seconde beziggehouden met ‘de arbeidsmarkt’. Ik kreeg via een uitzendbureau een baantje bij een Leids huis-aan-huisblad en freelancete wat voor universiteitsblad Mare, waar ik op een dag de achterpaginacolumn kreeg. Tot mijn verbazing oogstte die enig enthousiasme in studentenkringen. Uiteindelijk leidde het zelfs tot een contract voor die debuutroman, en daaraan zat ik te schrijven, op dat drukke kruispunt, in een strookje namiddagzon dat tussen twee gebouwen door viel.

Dichter Arthur Rimbaud had als scholier een mooi visioen gekregen, waarin duiven hem kroonden met een lauwerkrans, waarna de god Apollo zelf verscheen en sprak: ‘Tu vates eris.’ Je zult een ziener worden. Wat ik ervaarde was eerder zoiets als intense opluchting. Ik kón kennelijk iets. Ineens was hier een realistische mogelijkheid: ik hoefde niet mee te gaan in het gedoe, ik kon ook ernáást plaatsnemen en de boel beschouwen en beschrijven. De weg daarnaartoe was een combinatie geweest van toeval en ambitie, interesses volgen en openstaan voor lotswendingen. Daardoor had zich uiteindelijk een mogelijkheid geopend en ik stond mezelf een paar verrukte tellen lang de implicaties van die dagdroom toe. Trams klingelden langs. Fietsers. Voetgangers. Al die herrie verdween naar de achtergrond. Even werd het hele tafereel bij de randen beetgepakt en mij onder de neus gedrukt: kijk, dit is de constellatie waar het om draait. Jij aan een tafeltje, kijkend, schrijvend, en de wereld die voorbijtrekt. Tu vates eris! Nee, dat koerden de duiven niet, al zag ik even later wel de naam van waar ik zat: Grand Café Ovidius, inmiddels ter ziele.

Het was een combinatie van succes, ijdelheid, aanstellerij, maar ook wel degelijk een glimp van een verstrekkendere missie, van een grotere toewijding. Maar die twee staan helemaal niet zo haaks op elkaar als bijvoorbeeld David Brooks beweert. ‘Iedereen weet dat een roeping iets heel anders is dan een carrière’, stelt de New York Times-columnist en auteur van de bestseller The Second Mountain. Is dat wel zo? In zijn boek pleit Brooks voor een zinvollere, minder op het eigen ego gerichte levensinstelling. Meerdere hoofdstukken wijdt hij daarom aan de roeping en hij beschrijft allerlei openbaringsmomenten uit de levens van onbekenden, tot sterren als Bruce Springsteen. Maar juist hierin zie je persoonlijke passies vaak samengaan met diepere, dienstbare drijfveren.

Je kunt prima je bucketlist afwerken, je ambities volgen én je inzetten voor iets groters. Voor Brooks is een roeping automatisch ook een hogere macht buiten onszelf. En hoewel ik die niet helemaal uitsluit, neig ik naar een aardsere interpretatie. Ergens in dat ingewikkelde brein van ons komen al die visioenen en gevoelens tot stand. Ook Freek de Jonge relativeert de roeping van zijn grootvader. Hij suggereert dat het een zonnesteek kan zijn geweest, in combinatie met een ‘oververhit religieus klimaat’ op de Zeeuwse eilanden rond 1900.

Roeping is verwant aan inspiratie. Ook zo’n van origine religieus verschijnsel. Een beetje romantische ziel kreeg zijn ideeën letterlijk ‘ingeblazen’. Inmiddels ziet de wetenschap het vooral als een roes die vrijkomt als je brein twee, drie elementen waarop het al langer broedt ineens combineert, als ze in elkaar blijken te klikken. Het cijferslot springt open en geeft toegang tot iets heel nieuws dat je meteen wilt uitpakken. Een idee wordt zo sterk dat je geen andere keuze hebt dan je hier volledig op te richten. Maar ook hier geldt Nootebooms observatie. Het begint met het verlangen zo’n eurekamoment te krijgen.

Het is helemaal niet zo helder afgebakend wat je allemaal uit je bewuste planmatige zelf trekt, wat uit het onderbewuste komt bovendrijven en wat desnoods in je oor fluistert uit onbekende dimensies. Dat neemt niet weg dat ik wel degelijk geloof dat we onszelf tekortdoen als we alléén nog werken volgens missionstatements, ambities en plannen. Die kunnen slagen of falen. De andere component in dat gistingsproces is ongrijpbaarder. Roeping, inspiratie, intuïtie en meer van zulke ‘zweverige’ krachten dicteren doorgaans geen einddoel maar wijzen alleen in een richting. Ze breken open, geven een impuls.

Daarom hou ik mezelf graag voor de gek door te doen alsof een verhaal, boek, column of essay zelf een entiteit is. De tekst zélf wil geschreven worden, op een manier die ik maar nederig heb te eerbiedigen achter mijn aambeeldje-met-scherm. Niet dat ik dit werkelijk of voortdurend geloof, maar het brengt me wel in de vereiste, zoekende, ontvankelijke houding.

Zo geloof ik ook in een roeping. Ik geloof erin op de manier waarop fysicus Niels Bohr geloofde dat een hoefijzer boven zijn deur geluk bracht. Toen Einstein op bezoek kwam, vroeg hij berispend: maar zoiets geloof jij toch niet? ‘Welnee’, antwoordde Bohr. ‘Maar het schijnt ook te werken als je er niet in gelooft.’

We willen dat onze bezigheden zin hebben. En dus máken we maar zin. Zo’n ironische vorm van geloven is het verenigen van een bewust en ernstig streven – een doelgerichte missie – en het openstaan voor onbewuste en onvoorspelbare elementen. Daarom is dat zinnetje van Nooteboom zo raak, in het midden tussen voornemen en overgave: ‘Het begint met het verlangen er een te hebben.’

Ironisch geloven ondervangt allerlei gevaren die kleven aan het concept roeping. Allereerst is er de romantische aanname dat roeping en ontbering elkaar versterken. Betere honorering? Maar het is toch je roeping om boer, verpleegkundige, kunstenaar of leraar te zijn? Omgekeerd is het ook zo: als boer zijn nu eenmaal ‘een roeping’ is, geeft dat een beschermend aureooltje en mag er niets aan die heilige bedrijfstak veranderen.

De valse romantiek zit ook op andere manieren hardnekkig in onze cultuur. Zo was het thema van de laatste Kinderboekenweek: ‘Beroepen’, ‘Worden wat je wil’.

De basisschool van mijn dochter wilde, zoals veel scholen, een ‘beroepenmarkt’ houden, waarin ouders met boeiende beroepen langs zouden komen. Alleen: er bleken te weinig aanmeldingen. Vreemd, want ik sprak ook ouders die te horen hadden gekregen dat hun beroep niet interessant genoeg was voor kinderen.

Blijkbaar wilden ze beroepen zoals je ze in prentenboeken ziet. Professies die in één woord zijn samen te vatten. Politieagent, bakker en verpleegster, en geen webredacteur bij het ministerie van BuZa, fiscalist of humanresourcemanager.

We vragen elke vijfjarige: wat wil je later worden? Zonder het antwoord trouwens al te serieus te nemen. Maar met alleen al die vraag planten we een specifiek wereldbeeld in iemands hoofd: dat er voor iedereen zoiets zou bestaan als één bestemming, één enkele bezigheid, waar hij zijn totale leven aan zal gaan wijden. In de praktijk zijn beroepen al lang niet meer zo strak omlijnd en definitief. Zie al die jonge flexwerkers. Dat rigide idee van een roeping moeten we dus veel losser leren hanteren.

Levens zijn geen vormgevormde mallen, waaruit je er eentje kiest (of vooruit, waaruit eentje jóú kiest). Met alle transities die gaande zijn, van robotisering tot klimaat, heb je juist een generatie nodig die in staat is tot snelle creatieve aanpassingen.

Volgens zelfhulpboeken en sociale media moeten we ‘worden wie we zijn’, ‘het verschil maken’, enzovoorts. In die modekreten zit de kwalijke aanname dat we nog altijd niet goed genoeg bezig zijn. We voldoen nog altijd te weinig aan onze neoliberale plicht tot zelfoptimalisatie. We lopen altijd nét iets achter ‘de beste versie van onszelf’ aan, als een computer die de laatste update niet heeft geïnstalleerd. Aan ontelbare stervelingen knaagt het besef dat ze het doel van hun leven dreigen te missen, en niet ‘alles eruit halen wat erin zit’.

Ironisch geloven voorkomt dat je je blindstaart op één zo’n vermeend doel. En het voorkomt dat je je bestaan opvat als ofwel een altruïstische roeping, ofwel een egocentrische bucketlist. De werkelijkheid is veelzijdiger en complexer, momenteel waarschijnlijk meer dan ooit.

Langs de A12 licht een joekel van een billboard op. Een man in een brandend landschap, een vliegtuig scheert eroverheen. Gouden letters spreken de automobilisten toe: ‘Het einde is begonnen. Blijft u straks achter? Kies Jezus.’ Verderop langs dezelfde snelweg hangen reclames voor Second Love en ‘bisgierige’ passanten. Zelfs in de file staan we voor de keuze tussen de brede of de smalle weg.

Ik keek toch maar meteen op de website. ‘God roept u! Want het laatste Bijbelboek Openbaringen gaat bijna van start…’ Ach, was het al zover? Ik had de Brieven van Judas nog niet eens uit, en nu stond het nieuwe seizoen alweer bingeklaar?

Toch wijzen ook allerlei aardse factoren onheilspellend eensgezind naar iets van een eindtijd. Soms zie ik onze generatie – pakweg geboren in het laatste kwart van de vorige eeuw – vanaf een afstandje in de geschiedenis staan. Laatst overkwam het me in Berlijn, bij restanten van de Muur. Ik was dertien toen die viel. Oud genoeg om de impact ervan te doorvoelen, jong genoeg om het nog ongefilterd door te laten dringen. Het laatste hobbeltje van de geschiedenis. Vanaf nu kwamen er alleen nog vrede en voorspoed.

Onze generatie is nu volwassen en zit aan de knoppen op dit ecologische en klimatologische kantelpunt. Bijbels gezien zullen wij dus iets van ‘geroepenen’ hebben – een in verhouding tot al die miljarden dode voorouders ontstellend klein groepje dat het lot van de soort als geheel in handen heeft.

Zodra ik zulke dingen denk, word ik meteen wat lacherig, maar het volgende moment loop ik de redenatie weer langs en zie ik opnieuw de slotsom onder de streep. Het is toch echt waar, en daarmee ook wat Sigrid Kaag zei in haar lezing: „Ik denk dat de uitdagingen waar we voor staan ons niet moeten verlammen, maar dat ze een opdracht zijn. Meer getrouw aan mijn katholieke achtergrond geformuleerd: een roeping.”

Onszelf als geroepene zien kan helpen, als we ook hierin maar het ironisch geloof bewaren, dat ons behoedt voor gedram en valse simplificaties.

Blijft u straks achter? Haalt u er wel alles uit? Bent u wel de beste versie van uzelf? Roeping of bucketlist? Toegewijde of consument? Redder of schuldige? Wat een simplistisch zwart-witdenken.

Een speelse, wendbare, dubbelzinnige roeping, bestaat die? En hoe ontdek je die? Het begint met het verlangen er een te hebben.