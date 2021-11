Grote verdeeldheid in kabinet over coronamaatregelen

Als Nederland een coronapatiënt is, dan verslechtert zijn situatie in rap tempo. Donderdag meldde het RIVM ruim 16.000 positieve tests, met afstand het hoogste aantal op een dag tot nu toe.

Waar er bij dit soort cijfers eerder weinig discussie was over het snel nemen van strenge maatregelen aarzelt het demissionaire kabinet nu. De betrokken bewindslieden konden het donderdag tijdens urenlange besprekingen op het Catshuis niet eens worden over de vraag of lockdownachtige maatregelen nu opnieuw te rechtvaardigen zijn. Vrijdag wordt een definitief besluit verwacht, vrijdagavond is er een coronapersconferentie.

De dag begon met het uitlekken van het advies van het Outbreak Management Team (OMT). Dat vergaderde woensdag en concludeerde dat er spoedig zware maatregelen nodig zijn om het aantal besmettingen te laten dalen. Het OMT-advies is nog niet openbaar, maar de deskundigen zouden het kabinet hebben geadviseerd onder meer te kijken naar kortere openingstijden voor de horeca en niet-essentiële winkels, het sluiten van theaters en bioscopen en het verbieden van grote evenementen gedurende een aantal weken.

‘Steviger dan verwacht’

Het OMT-advies was „steviger dan verwacht”, zegt een bron rond het kabinet. Aan het begin van deze week was er in kabinetskringen nog de hoop dat de stijging van de ziekenhuisopnamen zou afvlakken, maar dat is nog niet gebeurd. Ook werd gehoopt dat de gedragsadviezen uit de persconferentie van vorige week, zoals de oproep tot afstand houden, effect zouden hebben. Maar gedragsonderzoek dat het RIVM afgelopen week deed, laat zien dat burgers zich te weinig aantrekken van de herhaalde adviezen. Daarnaast is gebleken dat de controle op de coronapas op te veel plekken te wensen overlaat.

De extra maatregelen die het kabinet had willen nemen doen naar verwachting niet genoeg tegen het virus

De extra maatregelen die het kabinet had willen nemen, zoals inzet van de coronapas in pretparken en op de werkvloer, doen naar verwachting niet genoeg tegen het virus of kosten vanwege een wetswijziging meer tijd. Daarom drong donderdag tot het kabinet de conclusie door dat er toch weer „een korte klap” nodig is, en dat nieuwe maatregelen die de hele bevolking en hele sectoren raken onvermijdelijk zijn.

Dat is een forse tegenvaller, omdat het kabinet juist de grote meerderheid gevaccineerden wilde ontzien en sectoren met de coronapas veilig open wilde houden.

‘Ze zijn het nergens over eens’

Op het Catshuis was de sfeer volgens ingewijden gespannen door grote verdeeldheid tussen de bewindslieden. „Ze zijn het gewoon nergens over eens”, zei een bron rond het kabinet. Een andere betrokkene sprak van „een complexe discussie”. Die zou zich vooral hebben toegespitst op de vraag in hoeverre het OMT-advies volledig moet worden opgevolgd.

Een deel van het kabinet, met premier Mark Rutte (VVD) en coronaminister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) voorop, maakt zich grote zorgen over de noodkreten uit de ziekenhuizen, die personeel zien bezwijken en weer operaties moeten uitstellen.

Andere ministers zijn vooral bezorgd over het beperkte draagvlak in de samenleving voor strenge maatregelen en vrezen bovendien nieuwe economische en sociale schade. Een reeks belangenorganisaties, van werkgevers tot de cultuur- en sportsector, liet donderdag weten nieuwe sluitingen of beperkingen niet meer aan te kunnen.

Lees ook: 2G-beleid is een ‘moeilijk verhaal’, ook in Nederland

Binnen het kabinet is er ook verdeeldheid over de vraag hoe lang nieuwe maatregelen gaan gelden. Hoewel het OMT een streng pakket voor hooguit een aantal weken heeft voorgesteld, is het de vraag of dat realistisch is. Eerder kondigde het kabinet regelmatig lockdowns of zware maatregelen voor een korte periode aan, maar die bleken dan veel langer nodig om de druk op de zorg echt te verlichten. De omstreden avondklok, die twee weken zou gelden, was uiteindelijk drie maanden van kracht.

Het OMT zou ook hebben geadviseerd om te versoepelen als het wel snel beter gaat met de coronacijfers, door middel van een zogenoemd 2G-systeem, dat onder meer in Oostenrijk wordt gehanteerd. Dat is een politiek omstreden maatregel waarbij alleen gevaccineerden en mensen die een bewijs hebben dat zij zijn hersteld van het virus, gebruik kunnen maken van de coronapas. Anderen zouden dan geen toegang meer krijgen tot plekken waar de pas getoond moet worden. Ook hierover was donderdag een felle en „principiële” discussie in het kabinet. Vooral de ChristenUnie is fel gekant tegen zo’n 2G-systeem.