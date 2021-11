Soms is er nieuws dat parallel loopt met je eigen leven: in de aanloop naar het Brexit-referendum was toevallig ook mijn toenmalige relatie uiteen aan het vallen. Die twee gebeurtenissen stonden natuurlijk helemaal los van elkaar, maar toch troostte het me destijds dat ik niet de enige was wiens wereld in elkaar stortte.

Iets vergelijkbaars had mijn goede vriend T., in de zomer van 2018. Zijn vrouw wilde onverwachts scheiden. Terwijl hij koortsig zijn dochters probeerde te troosten en ondertussen naar een nieuwe woning zocht, verdiepte hij zich in de avonduren in het nieuws omtrent de reddingsoperatie in de Tham Luang-grotten in Thailand. Twaalf jongens en hun voetbalcoach zaten zeventien dagen lang opgesloten in een ondergelopen grot. Geen van de minderjarigen kon zwemmen, de plek was zelfs voor ervaren duikers lastig te bereiken, het kostte minstens vijf uur en drie flessen perslucht om er te komen. T. was erdoor geobsedeerd. Misschien omdat hij zich even hulpeloos als die jongens voelde, ook hij had geen idee hoe hij nog kon overleven.

Op een gegeven moment stond hij juichend op de stoep.

„Het is gelukt!”, zei hij. „De jongens, ze zijn gered!”

Vlak daarna bleek het niet alleen met T.’s nieuwe woonruimte, maar ook met de voogdij te zijn gelukt. Dat hele grottendrama had hem door de zware periode geloodst.

Nu deze week de film The Rescue in première gaat, over de Thaise reddingsoperatie, smeekte T. me om er samen heen te gaan, wat ik als gediplomeerd claustrofoob weigerde. In een poging me alsnog over te halen, stuurde hij me de afgelopen dagen de ene na de andere trailer, die ik al hyperventilerend meteen wiste.

„Ik ben me weer helemaal aan het inlezen”, zei hij gisteravond aan de telefoon. „Echt bizar hoeveel details ik alweer vergeten was, terwijl ik er toen echt alles over wist.”

„Nou ja, het water dat je gebruikt om heet staal te koelen, verdampt ook”, grinnikte ik. „Iets hoeft niet permanent te zijn om je te helpen.”

„Weet je hoe ze die jongens er uiteindelijk uit hebben gekregen?”, vroeg hij, en terwijl ik twijfelde of ik dat wel wilde weten, vervolgde hij al met: „Ze hebben ze onder narcose gebracht.”

„Wat?!”

„Ja, een van de duikers was een anesthesist. Het was veiliger om ze te verdoven, zodat ze onderweg niet in paniek zouden raken. Nou ja, soms is het maar beter om niet te weten waar je je middenin bevindt.”

Even kon ik aan niets anders denken dan aan een jonge, verlaten vader, die zich in de zomer van 2018 met nieuws bedwelmde, om zichzelf zo door de spelonken der echtscheiding heen te krijgen. En die na talloze dromen, alsnog weer bovenkwam.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.