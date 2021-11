Gehate hervormer De Klerk ontmantelde het systeem dat hem groot had gemaakt

De Frederik Willem de Klerk die vandaag op 85-jarige leeftijd in Kaapstad overleed moest leven met twee botsende reputaties: die van de bevrijder en die van de beul.

Buiten Zuid-Afrika werd hij gevierd als de laatste witte president van Zuid-Afrika. Hij was de man die Nelson Mandela na 27 jaar uit de gevangenis liet en vier jaar later de macht overdroeg aan een zwarte regering. Die F.W. de Klerk kon op internationale podia worden verwelkomd als de man die apartheid begroef, tegen de wil van een groot deel van zijn eigen electoraat, de Afrikaners, die volk.

Maar in eigen land werd hij tot zijn dood gezien als een huichelaar, die weigerde toe te geven dat hij bloed aan zijn handen had en dat zijn regering Zuid-Afrika in de laatste jaren van zijn regeerperiode (1989-1994) aan de rand van burgeroorlog had gebracht. Die F.W. de Klerk bleef tot zijn laatste adem volhouden dat hij niets te maken had gehad met het extreme geweld dat de townships rond de grote steden tussen 1990 en 1994 overspoelde, aangewakkerd door geheime politie-operaties, die in Zuid-Afrika bekend werden als de Derde Macht.

Toen De Klerk verscheen voor de waarheidscommissie, die juist bedoeld was om de uitvoerders van apartheid straffeloos openheid van zaken te laten geven, hield hij zijn kaken op elkaar. Nog geen jaar voor zijn dood, in een interview met de Zuid-Afrikaanse staatstelevisie, zei De Klerk het „niet helemaal eens te zijn” met de stelling dat apartheid een misdaad was tegen de menselijkheid. Hij maakte er later zijn excuses over.

Opmerkelijk genoeg publiceerde zijn stichting op de dag van zijn overlijden alsnog verlate excuses: „Ik bied zonder voorbehoud mijn excuses aan voor de pijn en het leed en de vernedering en de schade die apartheid heeft toegebracht aan zwarte, bruine en Indische mensen in Zuid-Afrika.”

Kille relatie met Mandela

In die tegenstelling ligt de ware tragiek van De Klerk: hij schafte het systeem af dat hem politiek groot had gemaakt en waaraan hij zijn politieke carrière te danken had. Zo’n historische figuur hoeft op niemands dank te rekenen: niet van zijn volk, en de regte Afrikaners, die zich door hem verraden voelden. En ook niet van de slachtoffers van apartheid, die hem altijd bleven wantrouwen.

De foto die deze tweespalt het beste weergeeft werd in 1991 genomen, een jaar nadat De Klerk de gevangenisdeur voor Mandela had geopend, en twee jaar voordat ze gezamenlijk de Nobelprijs voor de Vrede zouden ontvangen. De twee leiders zitten gezamenlijk op het podium om de Nationale Vredesakkoorden te tekenen. Die overeenkomst moet een einde maken aan de doden en gewonden die dan dagelijks vallen in de townships tussen het rivaliserende ANC van Mandela en de Zulu Inkatha-vrijheidspartij. Mandela houdt De Klerk verantwoordelijk voor dat geweld, na onthullingen in de pers dat apartheidsagenten het geweld opstoken.

Tijdens de bijeenkomst lachen Mandela en De Klerk vriendelijk naar elkaar voor de officiële foto. Enkele minuten later vat fotograaf Rodger Bosch de werkelijke stemming: Mandela kijkt strak voor zich uit, terwijl De Klerk zich van Mandela afwendt.

Die foto vat veel beter de werkelijkheid van Zuid-Afrika dan het sprookje van de verzoening dat na de vrijlating van Mandela en de val van apartheid aan de buitenwereld werd verteld.

De relatie tussen Mandela en De Klerk bleef altijd kil. „We waren – en zijn – politieke rivalen. Hoewel we elkaar respecteerden, was er weinig warmte in onze relatie”, zei De Klerk daar zelf over. „Ik kon zijn bittere en ongegronde aanvallen op mij niet vergeten, en hij kon zijn diepgewortelde wantrouwen over mijn rol en bedoelingen niet van zich afschudden.”

Conservatieve calvinist

Internationaal wordt De Klerk vaak vergeleken met Michael Gorbatsjov, de hervormer die het einde van de Sovjet-Unie bezegelde. Maar de beslissing om een punt te zetten achter bijna vierhonderd jaar witte dominantie in Zuid-Afrika en meer dan veertig jaar apartheid onder leiding van De Klerks Nasionale Party had weinig met idealen te maken. De Klerk was een pragmaticus, die met zijn rug tegen de muur stond. De tijd van de Koude Oorlog was voorbij. De Verenigde Staten hadden geen strategisch belang meer om het apartheidsregime nog langer te steunen als antwoord op de invloed uit Moskou op de zwarte bevrijdingsbewegingen in Afrika. Het geld was op. Internationale sancties hadden het apartheidsregime op de knieën gekregen. De Klerk kon geen dag langer wachten dan 2 februari 1990, toen Mandela eindelijk werd vrijgelaten.

De Klerk was geen rebel, maar een conservatieve calvinist. Zijn voorouders waren, volgens zijn eigen zeggen, Hollanders, die in de zeventiende eeuw naar de Kaap voeren en met de hand op de Bijbel het achterland in trokken. Hij was de zoon van een dominee en het neefje van een van de architecten van apartheid, oud-premier J.G. Strydom. Zijn vader was tevens senator voor de Nasionale Party, die in 1948 aan de macht kwam en het idee van apartheid tussen de rassen van Zuid-Afrika in wetten vastlegde. Frederik-Willem was toen twaalf.

Lees ook: ANC fulmineert tegen De Klerk Boulevard

De Klerk bestudeerde die wetten nauwkeurig en werd advocaat. Net als Mandela. Vanaf de jaren zeventig maakte hij snel carrière binnen de Nasionale Party, die in hem een grote toekomst zag als een listig debater. Hij schopte het tot minister van Welzijn, Mijnen, Telecommunicatie en Onderwijs en zag in die rol toe op de handhaving van de rassenscheiding op school. Zijn broer Willem de Klerk schrijft in de biografie Man of His Time dat F.W. „het imago kreeg van iemand die vooruitgang in de weg stond”. Toen de minister van Buitenlandse Zaken, Pik Botha, het in 1989 in zijn hoofd haalde om in het openbaar te verklaren dat een zwarte president van Zuid-Afrika niet langer „ondenkbaar” was, spoorde De Klerk toenmalig president P.W. Botha aan om zijn rebelse minister te verstoten.

De beslissing om een punt te zetten achter bijna vierhonderd jaar witte dominantie in Zuid-Afrika had weinig met idealen te maken

Maar de Klerk zag ook dat de koppigheid van Botha hun partij en land midden jaren tachtig naar het ravijn dreef. De protesten tegen het apartheidsregime dwongen diens regering tot het uitroepen van de noodtoestand. Internationaal kwam Zuid-Afrika alleen te staan. Bedrijven die nog zaken deden met Zuid-Afrika, zoals Shell, werden gesaboteerd. Er werden concerten georganiseerd voor de vrijlating van Mandela. „Nelson Mandela kan in de gevangenis rotten tot hij doodgaat, of gewoon doodgaan, hangt er vanaf wat het langst duurt”, zei Botha in februari 1987, hoewel hij toen al wel met Mandela over vrijlating onderhandelde. Toen Botha twee jaar later een kleine hartinfarct kreeg, zag De Klerk zijn kans schoon en dwong hij hem tot aftreden.

Openlijk vernederd

De Klerk was amper een jaar aan de macht toen hij besloot om Mandela vrij te laten. De rest van zijn carrière zou altijd in de schaduw blijven van de man die hij bevrijdde. Dat hij die positie verafschuwde, bleek toen Mandela zijn partij na de eerste vrije verkiezingen in 1994 uitnodigde om zitting te nemen in het kabinet van nationale eenheid. Mandela benoemde hem tot vicepresident. Volgens Mandela’s biograaf Anthony Sampson voelde De Klerk zich door Mandela vaak openlijk vernederd. De spanning liep zo hoog in 1995 op dat de twee op straat ruzie kregen. Een jaar later stapte De Klerk op en nog een jaar later trad hij af als leider van de Nasionale Party. De partij waarmee hij groot was geworden, de uitvinder van apartheid, werd niet lang daarna opgeheven.

Tijdens zijn verhoor voor de waarheidscommissie gaf De Klerk toe dat zijn veiligheidsdiensten er „onconventionele methoden” op nahielden in de strijd tegen zwarte activisten. Maar hij hield vol dat er volgens zijn „weten en ervaring nooit was gemoord, gemarteld of verkracht”. Leden van het beruchte doodseskader Vlakplaas, zoals Eugene de Kock, die meer dan honderd anti-apartheidsstrijders vermoordde, getuigden later dat De Klerk daar wel degelijk van had geweten.

Na zijn terugtreden uit de politiek kwam De Klerk alleen nog in het nieuws door zijn Stichting FW De Klerk. In die rol was hij voorzichtig om de nieuwe regering van Zuid-Afrika te bekritiseren en zei hij vaak dat „de positieve ontwikkelingen de negatieve overschaduwen”. Zijn ex-vrouw Marike, van wie hij twee jaar eerder was gescheiden, werd in 2001 vermoord. De bewaker van het gebouw waarin ze woonde werd voor die moord veroordeeld.

Op 19 maart dit jaar maakte zijn stichting bekend dat hij leed aan een ongeneeslijke vorm van longkanker. Hij stierf in de wijk Fresnaye in Kaapstad, met uitzicht op het gevangeniseiland Robbeneiland, waar Nelson Mandela het grootste deel van zijn gevangenisstraf uitzat.