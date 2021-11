Een ongeluk in de Tweede Kamer

Zo’n week of twee na de verhuizing van de Tweede Kamer hoor ik van Menno de Bruyne, de naaste medewerker van SGP-leider Kees van der Staaij, dat „het eerste ongeluk” in het gebouw al is gebeurd. In het oude ministerie van Buitenlandse Zaken, aan de Bezuidenhoutseweg, is een GroenLinkser tegen een glazen deur aangelopen. Hij had een gebroken neus, het glas is beschadigd.

De Bruyne leidde tachtig- tot negentigduizend bezoekers rond op het eeuwenoude Binnenhof. Hij werkte daar zelf 37 jaar en vond het vreselijk om de laatste jaren voor zijn pensioen door te moeten brengen tussen beton en tl-buizen uit de jaren tachtig. Omdat het Binnenhof wordt gerenoveerd. Maar geschiedenis kan ook heel recent zijn en bij de gebroken neus denk ik: Menno de Bruyne verzamelt alweer verhalen voor toch gewoon weer nieuwe rondleidingen.

Nu is het twee maanden na de verhuizing en in zijn werkkamer op de zevende verdieping toont hij zijn uitzicht: het Haagse Bos, het Kurhaus aan het strand van Scheveningen. Hij zegt dat hij als liefhebber van de schilders van de Haagse School vooral geniet van de wolkenluchten. „Ik ben al foto’s aan het maken. En de buienradar heb ik niet meer nodig. Je kunt de buien zien aankomen uit het westen, het noordwesten en het zuidwesten, en laat dat nu de overheersende windrichting zijn.”

En ja, hij wil in de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg ook graag weer groepen rondleiden. „Maar pas als ik de weg ken. Vanochtend nog liep ik uit de lift per ongeluk bij GroenLinks naar binnen.” Die verwarring, zegt hij, is precies de bedoeling van de brutalistische bouwstijl. „Met een bijzondere opstelling van de liften, en met hoeken in de gangen die niet van negentig graden zijn en dan weer naar links en dan weer naar rechts gaan.” Dus de architect, vindt hij, verdient een compliment: het is gelukt.

Ik zie het ook al maanden: mensen die de lift uitkomen en eerst even om zich heen moeten kijken, of zonder te kijken verkeerd lopen. Misschien, vraag ik aan Menno de Bruyne, is dat juist goed voor politici – die meestal zelfverzekerd willen overkomen? Dat ze toch elke dag heel even aan zichzelf twijfelen? „Bij mensen die lang van stof en kort van memorie zijn, werkt het niet”, denkt hij. „Ik denk dat een lesje van de kiezers meer effect sorteert dan een verwarrend onderkomen.”

Als ik bij de lift daarna wat beter oplet, zie ik dat het vooral fractiemedewerkers zijn die aarzelen of fout lopen. De Kamerleden zelf hebben óf een opvallend goed vermogen om zich te oriënteren óf ze hebben zichzelf snel aangeleerd waar ze bij het uitstappen op moeten letten. Misschien ook omdat op elke verdieping een fotograaf of cameraploeg kan klaarstaan.

Menno de Bruyne hoor je niet meer klagen. Maar als hij terugkon naar zijn kamertje naast de Ridderzaal? „Dan neem ik heel graag weer de buienradar.”