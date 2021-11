Cultuursector woedend en vol onbegrip over dreigende sluiting

Woede, onbegrip en ontzetting. Dat zijn de overheersende emoties in de cultuursector op het donderdagochtend uitgelekte OMT-advies om de kunstsector op slot te gooien. Het kabinet moet nog een beslissing nemen, maar de maatregelen die het OMT voorstelt omdat er veel nieuwe Covid-19 besmettingen zijn en de zorg overbelast dreigt te raken, zijn het meest verstrekkend voor de cultuur.

Het Outbreak Management Team adviseert extra maatregelen voor de komende twee weken: geen evenementen, theaters, bioscopen en bibliotheken moeten dicht. Of het kabinet de adviezen overneemt, was donderdagavond nog niet duidelijk: in het Catshuis ging het overleg ’s avonds door.

„Ik ben ontdaan, ik had deze mogelijkheid zelfs niet zien aankomen”, zegt directeur Mirjam Terpstra van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK). „Uit alle onderzoeken blijkt dat theaters geen besmettingsbronnen zijn. De sector heeft heel hard gewerkt om theaterbezoek veilig te kunnen laten verlopen.” Volgens Terpstra worden in theaters coronatoegangsbewijzen minutieus gecheckt, daar is overal extra personeel voor ingehuurd. „Dat de cultuur dan toch weer als eerste dicht zou moeten, dat wringt enorm.”

‘Als het theater dicht moet, maar de horeca openblijft, ga ik wel in de foyer optreden.’ Cabaretier Jan Beuving (op Twitter)

Wisselgeld

„Ik ben kwaad”, zegt Cees Debets, algemeen directeur van Het Nationale Theater in Den Haag. „De veerkacht van de sector wordt tot het uiterste beproefd. De logica van het advies ontgaat me volledig. Theaters op slot gooien is symboolpolitiek. De kunsten zijn opnieuw wisselgeld.”

Daarbij, zegt Debets, zal het uitgelekte advies het publiek opnieuw verwarren, terwijl de theaters juist al maanden bezig zijn het vertrouwen van het afwachtende publiek terug te winnen. En financieel zou de mogelijke sluiting „verschrikkelijk” zijn, aldus Debets. „Een doodsteek voor talloze betrokkenen. De agenda is bovendien tjokvol, hoe moeten we geannuleerde voorstellingen, die nu goed lopen, naar een nieuwe datum verplaatsen? Dat is gekmakend. En het gaat heel veel geld kosten.”

Dan maar in de foyer

Veel kunstenaars en artiesten geven op Twitter ruim baan aan hun boosheid en frustratie. Cabaretier Peter Pannekoek twittert: „U kunt de oudejaarsconference komende twee weken bewonderen in tuincentra en de IKEA.” Collega Jan Beuving zit op dezelfde lijn: „Als het theater dicht moet, maar de horeca openblijft, ga ik wel in de foyer optreden.”

Arjen Lubach schrijft sarcastisch: „O ja, want de theaters, waar altijd om QR + ID werd gevraagd en iedereen een eigen vaste plekje had, daar is het misgegaan de laatste tijd.” Journalist Myrthe Hilkens: „Zou Corona een complot zijn, dan toch van een kunst- en cultuur hatende laborant met een stevig netwerk.”

Cabaretier Sanne Wallis de Vries: „Allemaal berichten van artiesten en bezoekers die weten en beamen dat er nergens zo consequent gecontroleerd wordt als in de theaters. Luistert IEMAND daarnaar? Ik ga ervan uit dat @ivanengelshoven [minister Van Engelshoven] dit gewoon WEET.” Haar collega Dolf Jansen: „Als wederom de cultuursector het grootste slachtoffer wordt van zwalkbeleid, anti-vaxxers, wappies, gebrek aan durf bij politiek leidinggevenden en een volstrekt afwezige @ivanengelshoven zinkt zelfs mij (optimist is my middle name) de moed in de loopschoentjes.”

Moeilijk uit te leggen

Dat er iets moet gebeuren, dat kan iedereen begrijpen, zegt Marianne Versteegh van de Taskforce Cultuur, de groep vertegenwoordigers van de cultuursector, die met minister Van Engelshoven (Cultuur) praat over onder meer de Coronasteun. „Deze maatregelen zetten geen zoden aan de dijk, omdat er in theaters, muziekzalen en musea geen besmettingen zijn. Dit advies, dat de culturele sector eenzijdig lijkt te treffen, is moeilijk uit te leggen.”

De maatregelen komen op een delicaat moment. De Coronasteun aan de culturele sector is op 1 oktober stopgezet toen de voornaamste beperkingen vervielen, en de podia zijn aan het opkrabbelen. „Het hele proces van afzeggen en uitstellen lijkt weer van vooraf te gaan beginnen”, zegt Versteegh. „Dat levert veel onzekerheid op in de sector, maar ook bij het publiek.” Bezoekers kochten sinds de heropening van de sector al minder kaartjes ver van tevoren, „en nu neemt het vertrouwen verder af”.

Schommelend beleid

De kans dat Paradiso de programmering op een normale manier kunnen voortzetten wordt met de dag kleiner, zegt Jurry Oortwijn, hoofd marketing Paradiso in Amsterdam. Dat drukt op het gemoed bij de medewerkers. „De afgelopen weken zag je personeel, publiek en artiesten opleven. Onze grote zaal kolkt keer op keer met een uitzinnige menigte die behoefte heeft om te dansen en cultuur tot zich te nemen.”

Paradiso heeft de afgelopen periode, met zo’n 30.000 bezoekers over de vloer, geen uitbraak van corona gehad. „Maar deze gegevens brengen niets in tegen het schommelende beleid van de overheid.” Volgende week heeft Paradiso vijf dagen lang het Super-Sonic Jazz festival in meerdere Amsterdamse kerken en Paradiso. „Er ligt een plan B om alles seated te maken, maar met de donderdag gelekte informatie lijkt zelfs dat een onzekere optie.”