Kabinet eens over lockdown van drie weken

Eerder vanavond werd al bekend dat het demissionaire kabinet een akkoord op hoofdlijnen had bereikt over de nieuwe coronamaatregelen. Daarmee moeten op korte termijn de besmettingen snel omlaag gaan. Voor de langere termijn komen er maatregelen die het aantal besmettingen beheersbaar houden, zeggen ingewijden.

Het demissionaire kabinet kondigt morgen een gedeeltelijke lockdown van drie weken aan, melden bronnen aan de NOS. Een van de maatregelen is dat de horeca om 19.00 uur dicht moet. Er wordt ook gekeken naar de openingstijden van niet-essentiële winkels. Daarnaast geldt het advies om thuis maximaal vier bezoekers uit te nodigen. De maatregelen gaan komende zaterdag om 19.00 uur in.

De redactie van NRC volgt het laatste nieuws over de coronacrisis. In de afgelopen dagen bleven de besmettingscijfers en aantallen coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen stijgen. Het RIVM meldde een donderdag 16.364 positieve coronatests, het hoogste dagaantal sinds het begin van de coronapandemie en een stijging van bijna vierduizend positieve tests ten opzichte van de dag ervoor.

De sterke stijging van de besmettings- en opnamecijfers is de reden dat het Outbreak Management Team (OMT) het demissionaire kabinet donderdag adviseerde opnieuw zware maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te nemen. Onder meer maatregelen als het afgelasten van evenementen en het beperken van de openingstijden van horeca en niet-essentiële winkels zouden op tafel liggen. In een persconferentie op vrijdagavond maakt het kabinet eventuele nieuwe maatregelen bekend.

Een onderzoek waaruit zou blijken dat de bescherming van een Janssen-vaccin snel terugloopt was woensdag aanleiding voor demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) de Gezondheidsraad om advies te vragen over de inzet van een boosterprik. Eerder besloot het kabinet al dat gevaccineerde zestigplussers vanaf 6 december een boostervaccin kunnen krijgen.

Ondanks de stijgende besmettingscijfers vierden tienduizenden mensen in Brabant de aftrap van het carnavalsseizoen, de 11de van de 11de. In Den Bosch waren zo’n 25.000 mensen op de been, in Tilburg stonden ze urenlang in de rij voor een van de tweeduizend kaartjes die voor het openingsfeest beschikbaar waren. In Breda en Limburg waren de meeste grote vieringen afgelast.