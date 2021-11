China doet tóch mee in Glasgow, waar komt die ommezwaai vandaan?

China heeft zich woensdag onverwacht op de voorgrond weten te plaatsen op de klimaattop in Glasgow. Tot ieders verbazing kwamen China en de Verenigde Staten opeens met een gemeenschappelijke verklaring over de aanpak van de klimaatproblematiek.

Die verklaring is groot nieuws, en China is zo in één klap terug in de spotlights van de COP26, zoals de top officieel heet. Niet om wat er in die verklaring staat, maar omdat er überhaupt zo’n overeenkomst is gekomen. De VS en China zetten daarin nauwelijks concrete stappen vooruit; de verklaring leest vooral als een gezamenlijke erkenning van de ernst van het probleem.

De concreetste afspraak is dat beide landen zich willen buigen over het terugdringen van de uitstoot van methaan, een zeer krachtig broeikasgas. Dat is vooruitgang, want vorige week behoorde China niet tot de ondertekenaars van een COP-overeenkomst over het terugdringen van methaan.

‘Ze zijn wel heel stil’

Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks die in Glasgow namens het Europarlement contacten onderhoudt met de Chinese delegatie, zei vóór het bekend worden van het akkoord nog over de Chinese delegatieleden: „Het is niet dat ze negatief zijn, maar ze zijn wel heel stil. Dus iedereen zit wel een beetje van: ‘Wat gaat China doen?’”

Nu blijkt dat China een belangrijke, zichtbare speler wil blijven op klimaatgebied, ook al trekt het land zich op veel andere gebieden juist verder terug. En: ook al kwam president Xi Jinping niet naar de top. Het Britse voorzitterschap gaf Xi niet de kans om per video een boodschap af te geven, dus het bleef bij een geschreven verklaring.

De Amerikaanse president Joe Biden en later ook oud-president Barack Obama maakten van Xi’s afwezigheid een groot punt. Zij suggereerden dat Xi zo liet zien dat hij klimaatverandering niet serieus neemt. Daarmee negeerden ze dat Xi al bijna twee jaar niet meer buiten de landsgrenzen is geweest, uit angst om Covid-19 op te lopen. En omdat iedereen bij terugkeer uit het buitenland twee of drie weken in quarantaine moet in China.

Pei Danyang, die op de COP een paviljoen van Chinese bedrijven runt, zegt dat die quarantaine hoe dan ook veel Chinezen heeft tegengehouden. „Eerlijk gezegd zijn er dit jaar veel minder mensen van ons gekomen. En sommigen komen niet direct uit de Volksrepubliek, maar van Europese of Amerikaanse vestigingen van hun bedrijven”, zegt ze.

Uit de inhoudelijke leegte van het akkoord blijkt dat China het te vroeg vindt om nieuwe toezeggingen te doen

Het klopt dat China zich niet goed kan vinden in de agenda van de conferentie. Uit de inhoudelijke leegte van het akkoord met de VS blijkt bovendien dat China het te vroeg vindt om nieuwe toezeggingen te doen. China verwacht namelijk niet dat daar veel toezeggingen van de VS tegenover zullen staan. „China ziet niet hoe de VS nu meer kunnen doen, omdat verdergaande klimaatmaatregelen waarschijnlijk niet door het Amerikaanse congres zouden komen”, licht Greenpeace-analist Li Shuo toe in Beijing. „Dus waarom zou China zich dan geroepen voelen om wel meer toe te zeggen?”

China hecht volgens Li wel veel waarde aan het stabiliseren van de relatie met de VS. Dat kan de belangrijkste reden zijn waarom China nu toch een akkoord heeft gesloten: daardoor blijven beide landen in elk geval op één vlak met elkaar in gesprek. En omgekeerd vonden ook de Verenigde Staten dit duidelijk een belangrijke stap. Klimaatgezant John Kerry wuifde bij zijn uitleg over de deal kritische vragen over China weg.

Moeite met 1,5 graden

China heeft er volgens Bas Eickhout ook moeite mee dat in Glasgow zoveel nadruk ligt op een opwarming van maximaal 1,5 graden. „Daar hebben de Chinezen geen zin in, want dat betekent gewoon veel meer ambitie”, zegt hij. „De Amerikanen gaan net zo veel moeite hebben met 1,5 graden. Maar die zijn makkelijker met politieke statements. China is in die zin serieuzer. Als die iets afspreken, dan vinden ze ook dat ze zich daaraan moeten houden.”

Li Shuo bevestigt dat. Er was in Parijs immers al een compromis bereikt, zegt hij: „De opwarming van de aarde moest ruim onder de 2 graden blijven en liefst onder de 1,5. Nu willen de G7 het alweer anders. Daar zijn China en India op tegen”, zegt Li. „China zegt ook: als jullie dat willen, betaal er dan ook voor.”

China heeft zijn PR slechter op orde dan de VS. Die komen er in Glasgow mee weg om internationaal de indruk te wekken dat de VS hard willen doorpakken, terwijl China pas na veel aandringen ertoe te bewegen is om internationaal samen te werken. Dat is een overwinning in de beeldvorming voor de VS – al schiet het klimaat daar weinig mee op.

China stoot weliswaar wereldwijd het meeste CO 2 uit, maar de uitstoot per hoofd van de bevolking bedraagt nog steeds maar de helft van die in de VS. En dat die Chinese uitstoot zo hoog is, komt ook omdat China de fabriek van de wereld is. Veel van wat in China wordt geproduceerd, wordt geconsumeerd in de VS en Europa.

Lees ook Meer uitstoot dan gemeld: veel landen zitten er niet mee

Door al die kritiek op China is er weinig aandacht voor de stappen die het land zet rond groene energie. Volgens de Amerikaanse denktank CSIS is China de grootste producent van wind- en zonne-energie ter wereld en de grootste binnenlandse en buitenlandse investeerder in duurzame energie. Daarin heeft China de laatste jaren een zeer snelle ontwikkeling doorgemaakt.

Toch staat China nu in een heel ander daglicht dan bijvoorbeeld na de klimaattop in Parijs in 2015. Of dan in 2017, toen Xi bij het World Economic Forum in Davos moeiteloos een leidende rol in de wereld opeiste als voorvechter van een betere zorg voor het klimaat. Onder Trump waren de VS daar ver naar de achtergrond geschoven.

Banger voor de buitenwereld

Maar sindsdien is er veel veranderd. Het wereldwijde wantrouwen tegen China is toegenomen – vooral, maar niet alleen, in het Westen. China keert zich meer in zichzelf en is banger voor de buitenwereld. Zowel de VS als China houden steeds meer rekening met een mogelijke onderlinge oorlog. In China dreigt een economische crisis.

Onder die omstandigheden is het een klein wonder dat beide grootmachten een akkoord over een gezamenlijke klimaataanpak hebben kunnen tekenen, hoe mager de inhoud ook mag zijn. En hun deal is ook een opsteker voor onderhandelaars in Glasgow: vrijdag is officieel de laatste dag van de top en middenin de deadlinestress kunnen ze wel wat goed nieuws gebruiken.

Lees ook Langzaam komt het steenkolentijdperk ten einde