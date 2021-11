Onze buurvrouw is in de tachtig. Over woongroepen, zoals de onze, heeft ze duidelijke ideeën. We hebben in de tuin gegeten en staan op om op te ruimen als we haar ineens horen roepen. „Ga maar lekker naar binnen,” klinkt het, „lekker neuken”. Buurvrouw is even stil en dan vervolgt ze „...en vegetarisch eten”. Een paar weken later maak ik een praatje met haar onderbuurvrouw, die me een trapje uitleent om de heg te knippen. Vanaf haar balkon roept buurvrouw ons toe, of we stil kunnen zijn. Even later heeft ze zich toch bedacht: „Mag ik ook gereedschap uitlenen in ruil voor een praatje?”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl