Bouwkosten nieuw Feyenoord-stadion ‘opgelopen tot 500 miljoen euro’

Het nieuwe stadion van Feyenoord zou 180 miljoen euro duurder worden dan aanvankelijk beoogd, volgens commissaris Gérard Moussault van de voetbalclub. De club zou onlangs „out of the blue” door bouwer BAM zijn geconfronteerd met de hogere kosten.

Dat is donderdagochtend bekendgemaakt tijdens een persconferentie in de Kuip. De bouwkosten van het nieuwe stadion aan de Maas waar de club mee rekende, zouden zijn gestegen van 320 naar 500 miljoen euro, zei Moussault. BAM wilde ook geen vaste prijs meer geven, zei hij.

Het nieuwe stadion, dat deels in de Maas is gepland, moet 63.000 zitplaatsen krijgen. Met meer omzet uit een groter stadion, zou er voor de club meer geld zijn om te investeren in sportieve prestaties.

Risicovolle projecten

De raad van commissarissen zegt „verrast” te zijn door BAM. Het stadion zou niet meer passen in de nieuwe strategische koers van de bouwer om geen grote risicovolle projecten meer aan te nemen. „Het risico wordt veel meer bij het stadion neergelegd”, aldus Van Bodegom.

„We zaten tot een maand geleden in een trein waarvan we dachten: die komt er”, aldus Moussault. „Wij zijn geconfronteerd met een verhogingvan de bouwsom met 180 miljoen euro. Wat de facto neerkomt op: wij hebben er geen zin in.”

Moussault wilde niet beamen dat het project als geheel is stilgelegd. Het „lopende bouwproject met de beoogde bouwcombinatie (BAM/Besix)” is alleen stilgelegd, herhaalde hij het persbericht van woensdag. „Een van de initiatieven die we knetterhard gaan onderzoeken: is het met andere bouwers wel te doen?”, zei Moussault. „Als het kan, gaan we dat zeker doen.”

Financiering

Los van de bouwkosten is de financiering van het project al lange tijd een probleem. De commissarissen wilden tijdens de persconferentie niet zeggen in hoeverre de financiering van de bouwkosten al was gevorderd. Moussault zei alleen: „We hadden nog iets te gaan.”

De commissarissen wilden ook niet zeggen hoeveel kans ze de bouw van het nieuwe stadion aan de Maas nog geven. „Ik ga geen percentages noemen”, zei Van Bodegom. Het plan is op dit moment „volstrekt onrealiseerbaar”, zei Moussault.

De voetbalclub wil tot de zomer de tijd nemen om alle opties te heroverwegen: van Feyenoord City, een ander plan voor een nieuw stadion tot renovatie van de Kuip. Feyenoord is in gesprek met de gemeente en het stadionbedrijf over financiering om die periode te overbruggen. Zowel de club als het stadion verkeren in geldnood. „Het kan niet zijn dat er nog meer schulden worden aangenomen”, zei Van Dodegom. „Dat we een behoorlijke uitdaging hebben, moge duidelijk zijn.”

Heroverweging

De gemeenteraad debatteert deze donderdag over het besluit van Feyenoord tot heroverweging. Een meerderheid van de raad heeft in juli een amendement aangenomen waarin Feyenoord City een harde deadline krijgt tot eind dit jaar. Mogelijk trekt de gemeenteraad de toegezegde steun van 40 miljoen euro aan aandelen in.

Oppositiepartijen zoals Leefbaar Rotterdam willen geheel stoppen met het project Feyenoord City. Maar coalitiepartijen D66 en VVD willen volgend jaar opnieuw wegen welk plan dan voorligt, ook als dat alsnog het nieuwe Feyenoord City-stadion is.

Bouwbedrijf BAM reageert summier op de uitlatingen van de Feyenoord-commissaris. „Wij respecteren het besluit van Feyenoord”, zegt een woordvoerder van BAM. „Er zijn gesprekken geweest, daar gaan we nu in de media geen uitlatingen over doen. Als Feyenoord in de toekomst een beroep op ons wil doen, staan wij daarvoor open.”