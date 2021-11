Boekenbon Literatuurprijs 2021 naar Wessel te Gussinklo

Voor de tweede keer in drie jaar wint schrijver Wessel te Gussinklo een van de grote literatuurprijzen van Nederland. Zijn roman Op weg naar De Hartz is de winnaar van de Boekenbon Literatuurprijs 2021, zo werd deze donderdagmiddag in Den Haag bekendgemaakt. De 80-jarige Te Gussinklo ontvangt een prijzensom van 50.000 euro.

Vorige week interviewde NRC Wessel te Gussinklo: ‘Niemand schrijft zoals ik’

Te Gussinklo schreef een roman „waarvan het lezen voelt als een roes waar je maar moeilijk van los kunt komen”, aldus de jury. „Tijdloos proza” is het, „krachtig en indringend”. Op weg naar De Hartz gaat over de twintiger Ewout Meyster, die in de ban raakt van een goeroe-achtige leermeester, een grote filosoof die met zijn krachtige ideeën een richtsnoer biedt aan de onzekere Ewout. Deze Ewout is, net als in de drie vorige romans die Te Gussinklo wijdde aan eerdere episodes uit zijn jeugd, behept met een kolkend innerlijk leven, tastend naar zijn gevoel, steeds zijn woorden en daarmee zijn beeld naar de buitenwereld aanscherpend. Steeds probeert hij zich stoerder voor te doen dan hij is; waarmee Op weg naar De Hartz, behalve een psychologische roman die je onderdompelt in een zenuwpezig gevoelsleven, ook een onderzoek naar mannelijkheidsnormen is.

De Boekenbon Literatuurprijs wordt dit jaar voor de tweede keer onder die naam uitgereikt – het is de voortzetting van wat voorheen de BookSpot Literatuurprijs heette, en nog eerder de AKO Literatuurprijs. Twee jaar geleden won Te Gussinklo deze prijs voor zijn roman De hoogstapelaar, ook onderdeel van zijn magnum opus, waartoe de vierdelige cyclus over Ewout onderhand uitgroeit. Dit jaar kon Te Gussinklo niet de prijsuitreiking aanwezig zijn, om medische redenen: hij is verzwakt nadat hij eerder dit jaar een hartkwaal overleefde.

Gerritsen

De overige genomineerden voor de Boekenbon Literatuurprijs 2021 waren Esther Gerritsen (De terugkeer), Tobi Lakmaker (De geschiedenis van mijn seksualiteit), Chris De Stoop (Het boek Daniel) en Peter Terrin (Al het blauw). De prijs staat, in tegenstelling tot de Libris Literatuurprijs die voorbehouden is aan romans, open voor fictie en literaire non-fictie; daarbij wordt literaire kwaliteit traditiegetrouw toch vooral in de romankunst gevonden, De Stoops true crime-boek, over de moord op zijn oom, was de enige non-fictietitel op de shortlist.

Lees ook: De Boekenbon Literatuurprijs: groot bedrag, maar de reputatie brokkelt af