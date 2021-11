AI hééft Nederland al overgenomen

Artificiële intelligentie (AI) zit allang in de haarvaten van de samenleving, maar volgens prof. Haroon Sheikh is Nederland niet klaar voor de enorme gevolgen daarvan. Volgens Sheikh is het een technologie die net zoveel gaat veranderen als elektriciteit of de verbrandingsmotor. Van een Oudgriekse oorlogsrobot tot predictive policing, al millennia wordt er nagedacht en gefantaseerd over robots. Leiden de mythes niet af van wat autonome computers écht al doen? Begrijpen we eigenlijk wel goed wat AI is? En wat zijn de beloftes als we het goed gebruiken?