Zweedse miljardairsfamilie neemt Amsterdams investeringsbedrijf LSP over

Het Nederlandse investeringsbedrijf Life Sciences Partners (LSP), gespecialiseerd in biotech, is voor 475 miljoen euro verkocht aan het Zweedse EQT. Dat is de investeringsmaatschappij van miljardairsfamilie Wallenberg.

EQT is met een beheerd vermogen van 70 miljard euro een van de grootste private-equityinvesteerders in Europa. In Nederland was de Zweedse maatschappij al eigenaar van de Zeeuwse provider Delta en deed het eind 2020 een bod op KPN, maar dat wees het telecombedrijf af.

Volgens René Kuijten, managing partner bij het in Amsterdam gevestigde LSP, vullen de twee bedrijven elkaar aan. „Wij hebben veel ervaring aan de wetenschapskant, zoals bijvoorbeeld de uitrol van nieuwe medicijnen en het investeren in jonge biotechbedrijven. EQT heeft dan juist weer ervaring met de al langer bestaande bedrijven in de gezondheidszorg. Wij kunnen door de overname groeien in Europa, terwijl zij meer voet aan de grond krijgen in de biotech.”

Meer mankracht

Ook betekent de overname dat LSP nu meer tijd kan steken in het ontwikkelen van biotechbedrijven. „We zijn een kleine club, in totaal met 34 mensen. We waren daarom erg veel tijd kwijt aan fondsenwerving. Tot nu toe was het altijd vliegtuig in, vliegtuig uit, om voor investeerders ons verhaal te houden. EQT heeft alleen al voor fondsenwerving tachtig mensen in dienst.” In totaal werken er 1.100 mensen bij het Zweedse bedrijf.

Ook voor de ‘compliance’, het naleven van nationale en internationale wet- en regelgeving, wordt het nu makkelijker, zegt Kuijten. „Met de zeshonderd investeerders in ons fonds is dat veel werk, om constant te checken: waar komt hun geld vandaan, is dat geen zwart geld? Omdat we nu bij zo’n groot bedrijf zitten. krijgen we daar meer mankracht voor.”

LSP, dat kantoren heeft in München, Amsterdam en Boston, werd in 1998 opgericht door Martijn Kleijwegt. De afgelopen dertig jaar haalde het bedrijf meer dan 3 miljard euro op en investeerde dat in 150 biotechbedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe medicijnen of medische apparatuur. Het Belgisch-Nederlandse Galapagos, het Leidse Crucell (de voorloper van Janssen Vaccins) en het Deense Genmab zijn enkele bekende biotechbedrijven waar LSP geld instak.

LSP kwam al eerder deze maand in het nieuws, toen het 860 miljoen euro ophaalde – een Europees record - om te investeren in jonge bedrijven die nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen. „In Europa zijn er nog veel kansen voor investeerders, omdat biotechbedrijven hier moeilijker aan geld komen dan in bijvoorbeeld Amerika”, zegt Kuijten.

Groeimarkt

Wereldwijd wordt er steeds meer in biotech geïnvesteerd. Uit cijfers van onderzoeksbureau Dealroom blijkt dat in 2021 alle records zijn verbroken wat betreft investeringen in biotech. Tezamen haalden biotechstart-ups dit jaar tot nu toe 33,5 miljard dollar op. De verwachting is dat dit in heel 2021 kan oplopen tot wel 50 miljard dollar. „Door een vergrijzende populatie en zaken als overgewicht blijft biotech een aantrekkelijke groeimarkt”, zegt analist Alex Cogut van zakenbank Kempen.

Bij LSP blijven na de overname alle medewerkers in dienst. Alleen de naam verandert: het bedrijf gaat verder als EQT Life Sciences. LSP verwacht dit jaar een omzet van ongeveer 37 miljoen euro.