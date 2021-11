Websites rechtspraak getroffen door DDoS-aanval

Websites van de Raad voor de Rechtspraak zijn dinsdagochtend getroffen door een DDoS-aanval en sindsdien slecht bereikbaar. Dat meldt de organisatie woensdag. Het gaat om websites van meerdere rechtbanken in Nederland. Volgens een woordvoerder van de raad is het nog onduidelijk wie achter de aanval de zit en hoe lang de websites slecht bereikbaar blijven. Wel laat de woordvoerder weten dat de organisatie aangifte heeft gedaan en dat er tot nu toe geen data is gelekt.

Bij een DDoS-aanval wordt een computer of computernetwerk slecht bereikbaar gemaakt door grote hoeveelheden verkeer op een server te genereren. Vooral advocaten, burgers en journalisten ondervinden hinder door de aanval. Advocaten en burgers kunnen niet of met moeite inloggen op Mijn Rechtspraak en Mijn Strafdossier. Via deze portalen wisselen burgers, advocaten, juristen en rechtbanken informatie uit en verstrekken rechters en rechtbanken strafdossiers aan advocaten. Hoeveel personen hinder hebben ondervonden doordat de websites niet of moeilijker bereikbaar waren, is niet bekend.

Voor journalisten is het niet kunnen bijwonen van online zittingen vooral een probleem. Bij de start van het hoger beroep tegen Jos B. in de zaak-Nicky Verstappen woensdag, zette de rechtbank voor journalisten ter improvisatie een sessie via Microsoft Teams op. Normaal gaat dat op aanvraag via een van de websites van de raad. Ook zijn online registers en formulieren moeilijker te bereiken.