Traditionele opera en ballet overboord voor de heldenspin Anansi

Eén man loopt het grote lege toneel op. Aan zijn schouder hangt een Afrikaanse trommel op heuphoogte. Een beetje verbaasd kijkt hij om zich heen. Niemand. Met een stok begint hij ritmisch te trommelen. ‘Verzamelen!’, lijkt hij met zijn spel te roepen. En warempel, uit alle hoeken komen mensen aangedanst.

In De Nationale Opera en Ballet wordt druk gerepeteerd aan een Anansi-tori, een vertelling van een avontuur van de sluwe spin Anansi. De orale traditie begon ooit in West-Afrika en reisde met de Afrikaanse diaspora mee naar het westen. Op plantages, waar zwarte cultuur verboden was, werd het vertellen van een verhaal van de held Anansi tegen de almachtige gevaarlijke tijger Tigri een stiekeme daad van verzet. De kleine Anansi stond symbool voor de tot slaaf gemaakten, Tigri voor de slavendrijver. Bij een Anansi-tori mag elke toehoorder de loop van het verhaal veranderen door de toriman (de verteller) te onderbreken en bij te sturen. Zo draagt iedereen bij aan het verhaal. Dit is allemaal geen nieuws voor de meeste Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders, maar op het podium van De Nationale Opera & Ballet is nog nooit een Anansiverhaal verteld.

Generale repetitie van ‘Hoe Anansi de stories of the world bevrijdde’, met in shirt met rode stippen Zwakele Tshabalala als Anansi. Foto Andreas Terlaak

Twee jaar geleden begonnen de eerste gesprekken om daar verandering in te brengen. Meteen duidelijk: ook hier moeten zoveel mogelijk mensen aan het verhaal bijdragen. Dat wil zeggen: niet alleen opera, niet alleen ballet, maar samen. En zelfs dat was niet genoeg. Er kwamen streetdancers, hiphoppers, Afrikaanse drummers en een dj bij. Daarbij zou iedereen alles moeten doen: dansers moeten zingen, zangers zullen dansen. Want, legt de Zuid-Afrikaanse componist Neo Muyanga uit vlak na de eerste zaalrepetitie: „In Afrika bestaan er geen aparte hokjes voor zang- en dansmuziek. Muziek is altijd zang- én dansmuziek. Al zolang de Afrikaanse verteltraditie bestaat, is verhaal, muziek en dans een Gesamtkunstwerk.”

De Surinaams-Nederlandse Maarten van Hinte schreef het libretto in het Nederlands, Engels en Surinaams. Én Nederlandse straattaal, waarin Nederlands, Engels en Surinaams al decennia vanzelf samenvloeien. Muyanga hoorde er meteen muziek in en componeerde een schets die zich bij de repetities met inbreng van de musici, acteurs en dansers uitkristalliseerde tot een volledige partituur. Het resultaat klinkt bij het eerste stukje zaalrepetitie veelbelovend, met zowel vloeiende als haakse overgangen van superwesters klassiek naar Afrikaanse zang naar hiphopbeats.

Collages

De titel van deze Anansi-tori, Hoe Anansi the stories of the world bevrijdde, mag je letterlijk nemen. Het verhaal in een notendop: Tigri de tijger bezit alle verhalen van het oerwoud en houdt ze in zijn paleis achter slot en grendel. Het maakt hem het machtigste dier van het woud. Immers: wie de verhalen beheerst, beslist hoe verhalen verteld worden, hoe geschiedenis verteld wordt, en welke kennis wordt doorgegeven. De spin Anansi wil, als ware hij een soort Robin Hood, de verhalen van Tigri afpakken en weer over de wereld verdelen. Tigri belooft de verhalen af te staan als Anansi drie vijanden voor hem vangt: een slang, een zwerm hoornaars (een grote soort wesp) en een luipaard. Als laatste wil Tigri dat Anansi prinses Vixen voor hem opspoort, een prinses die Tigri alleen kent als een stem diep in het woud.

Het artistieke team had voor deze tori wel wat obstakels het hoofd te bieden. Ze waren zowel diplomaten als tolken, zien Muyanga en Van Hinte nu ze erop terugkijken. Diplomaten, omdat Opera en Ballet binnen het huis eigen eilanden zijn met totaal eigen werkwijzen. Muyanga: „Balletdansers beginnen vroeg, hebben een lange warming-up nodig en houden zich heel strak aan pauzes. Een orkest start laat, kan zo beginnen en kan heel lang door.” Breng dat maar eens samen. „Gelukkig stelde iedereen zich meteen flexibel op.”

Tolken waren ze, omdat elke groep communiceert in een heel eigen idioom. Uren repetitietijd besteedden ze aan wat Muyanga ‘workshopping’ noemt: „Voor de klassieke orkestmusici moest ik compleet uitgewerkte bladmuziek maken, maar het is een tori; musici moeten zingen en roepen. Dat is nieuw voor ze. Dat hebben we eerst geïmproviseerd en het resultaat hebben we langzaam in de partituur gepuzzeld. Voor dansers heeft bladmuziek maken geen zin, zij lezen geen muziek. Maar ook zij moeten zingen. Voor hen hebben we voorbeelden opgenomen om uit te proberen hoe ze zingen en dansen konden combineren. Vertaling is het sleutelwoord van deze voorstelling. Alle disciplines zijn vanaf het begin bij elkaar gekomen om elkaars ‘taal’ te leren. Zoals iedereen in een tori kan inbreken om de richting van het verhaal te veranderen, zo kon iedereen bij de repetitie ideeën inbrengen.”

Van Hinte komt uit de hiphop en werkt altijd op deze manier. „Hiphop is bij uitstek een genre dat collages gebruikt. Van de mix van kledingstijlen tot het samplen van muziek. Deze voorstelling moet je ook zien als collage. Dat is een wereld van verschil met een normale productie op dit podium. Normaal komen alle puzzelstukjes hier pas in de laatste week samen. Wij zijn begónnen met ontdekken wie we samen eigenlijk zijn.”

Voor hiphoppers mag dit dan bekend terrein zijn, voor de klassiek geschoolde balletdanseres Katherine Bamford en operazanger Zwakele Tshabalala betekende het een behoorlijke omschakeling. Allebei hadden ze nog nooit van een Anansi-tori gehoord. Bamford: „Het begon er al mee dat wij dansers gewend zijn om naar een choreograaf te luisteren, zangers naar de regisseur en het orkest naar de dirigent. Toen we samenkwamen, stond iedereen in zijn eigen groepje braaf de opdracht van de eigen chef af te wachten. Maar zo moest het nou juist niet.”

Gekkenwerk

Nog iets geks: de fluïditeit van het repetitieproces doet zich ook voor in de voorstelling, want bijna niemand blijft voortdurend in zijn eigen rol. Zangers, dansers en musici stappen in en uit rollen, zijn soms verteller, soms toehoorder, soms een personage. De enige constante is Tshabalala, hij is Anansi.

Bamford legt uit: „De dansers vervullen geen rollen, maar zijn steeds onderdeel van de personages. Martin Mkhize zingt bijvoorbeeld de slang, en wij dansen zijn lichaam.” En dat niet alleen in klassieke balletdans, maar ook in streetdance. Wéér iets geks: „De ballettechniek waaraan ik gewend ben is zo rigide. Mooi, natuurlijk! Maar alles is tot in de puntjes bedacht en gecontroleerd. Streetdance gaat juist over een vrije stroming van bewegen en improvisatie. Dat was een nieuwe wereld voor me. En zo hebben de streetdancers ook van ons moeten leren. Er is een punt dat we in koppels dansen: een balletdanser met een streetdancer. Dan zie je een motief in ballet- en in streetdancestijl. Dat is een prachtstuk. O ja, en had iemand al gezegd dat we moeten zingen?!”

Foto Andreas Terlaak Foto Andreas Terlaak Foto Andreas Terlaak Foto Andreas Terlaak Foto Andreas Terlaak

Wordt dat niet een beetje veel allemaal? Tshabalala: „Eerlijk, er is een moment geweest dat ik het als gekkenwerk begon te zien. Maar ik realiseerde me ook dat we mensen moeten laten zien dat de Afrikaanse cultuur met muziek, dans en verhaal alles combineert wat ons gelukkig kan maken.” Wat ook hielp: „De reacties van mensen, als ik vertel dat ik bezig ben met Anansi. Veel Surinaamse Nederlanders reageren enthousiast en vol ongeloof: ‘Anansi? Je bedoelt de tori’s? In de opera?’”

„Wie Tigri is voor mij persoonlijk?” Tshabalala peinst even. „Ik zie er de koning van Eswatini [de officiële naam van Swaziland, red.] in, die onlangs nog demonstrerende mensen liet doden. Zoveel mensen moeten nog bevrijd worden, empowered worden, stemrecht krijgen.” Anansi-tori’s mogen dan een eeuwenoude orale traditie zijn, Hoe Anansi de stories of the world bevrijdde is alles behalve een verouderd verhaal.