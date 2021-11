‘Systemisch’ bestaat niet

Wie de moeite neemt het woord ‘systemisch’ op te zoeken in de taalbank van het Instituut voor de Nederlandse Taal, de schatkamer van het Nederlands waar de grote woordvoorraad van het Nederlands niet alleen opgeslagen is maar ook wordt bestudeerd, krijgt als antwoord dat systemisch niet bestaat. „Bedoelt u hysterisch of systematisch?” Toch was het Mark Rutte die 3 juni vorig jaar, gevraagd naar zijn reactie op de ook in Nederland niet onopgemerkte dood van George Floyd, antwoordde dat er in Nederland geen „institutioneel racisme” bestaat, maar dat we wel „systemische problemen hebben met racisme en discriminatie”. Zijn afkeer van de term ‘institutioneel racisme’ verklaarde Rutte later met zijn gevoeligheid voor ‘sociologenjargon’, blijkbaar niet beseffend dat systemisch eenzelfde achtergrond heeft en in de mond bestorven lag van de Duitse veelschrijver Bert Hellinger, die zich van weggelopen Jezuïet wist om te vormen tot veelgevraagd psychotherapeut en lezingengever. Wie even doorzoekt, stuit op hele scholen van systemisch coachen, denken, werken en van systemische therapie en medicatie en op zwateltaal als „systemisch leren waarnemen helpt om bewust te worden wat er in de onderlaag aan de hand is”.

Toch is ‘systemic’, zoals het woord oorspronkelijk, in het Engels, luidt, geenszins een uitvinding van de zachte sector. Integendeel, het is een term uit de medische wetenschap die vervolgens zijn weg gevonden heeft naar de farmacologie, de geologie en aanverwante gebieden. De betekenis is ‘het gehele systeem betreffend’. Een systemische infectie huist dus in het gehele lichaam en ‘systemic herbicides’ zijn bestrijdingsmiddelen die, doordat ze via de wortels van planten opgenomen worden, het gehele systeem overnemen en op die manier de plant doden. Dat zal premier Rutte toch niet bedoeld hebben, toen hij Nederland systemische problemen verweet met discriminatie?

Systemisch is dus uit het Engels overgewaaid, en lijkt zich intussen epidemisch door het Nederlands te verspreiden. Dit ten koste van het bestaande ‘systematisch’, dat iets heel anders betekent. Systematisch is ongeveer synoniem aan stelselmatig of methodisch. Een systematisch probleem komt voort uit de opzet van een regeling of de structuur van een organisatie. Een systemisch probleem overheerst de gehele organisatie, tast de totale instelling aan. Druggerelateerde criminaliteit lijkt een systemisch probleem te worden in Nederland, omdat het ook tot rot in de bovenwereld leidt.

Woorden die op elkaar lijken, vertonen de neiging elkaar in de weg te gaan zitten. Dat gebeurt hier ook: het anglicisme systemisch probeert het Nederlandse systematisch te verdringen. Daarom maakte Mark Rutte zonder veel nadenken het Engelse ‘systemic racism’ tot een systemisch Nederlands probleem. Maar hij vergat dat in het Nederlands woorden die eindigen op -eem, zoals ‘probleem’, ‘systeem’ en ‘embleem’ een bijbehorend bijvoeglijk naamwoord krijgen op -ematisch : ‘problematisch’, ‘systematisch’ en ‘emblematisch’. Het zijn woorden als ‘biochemie’, ‘blasfemie’ en ‘epidemie’ die afleidingen als ‘biochemisch’, ‘blasfemisch’ en ‘epidemisch’ opleveren. Systemisch zou dus moeten horen bij ‘systemie’ – een nog ongehoorde nieuwlichterij.