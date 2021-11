Stedelijk Museum Alkmaar doet grootste aankoop in zijn geschiedenis

Stedelijk Museum Alkmaar heeft een groot, geschilderd kerkinterieur verworven van de zeventiende-eeuwse Alkmaarse meester Emanuel de Witte (ca. 1616- ca.1691). Dat maakte het museum woensdag in een persbericht bekend.

Het gaat om de grootste aankoop in de geschiedenis van het museum. Vanwege het belang van dit werk voor de Collectie Nederland droeg de Vereniging Rembrandt ruim ‘zeven ton’ bij, de helft van het aankoopbedrag. Ook andere fondsen en een crowdfundingactie hebben bijgedragen.

Het kerkinterieur (circa 1675) van de zeventiende-eeuwse Alkmaarse meester Emanuel de Witte (ca. 1616- ca.1691).

Het 1,76 meter hoge doek, dat dateert uit circa 1675, verbeeldt het interieur van een gefantaseerde katholieke kerk. Emanuel de Witte, de zoon van een schoolmeester, maakte naam met zijn vaardigheid in de weergave van licht. Vaak gaat het om zonlicht dat gefilterd wordt door gebrandschilderd glas, dat in lange banen op een kerkvloer valt en warmgele vlekken maakt op zuilen en banken. Naast kerkinterieurs zijn van De Witte ook enkele huiselijke interieurs en voorstellingen van marktkramen in de buitenlucht bewaard gebleven.

Het museum kocht het schilderij van een Nederlandse particulier. Het exacte aankoopbedrag is niet bekendgemaakt. In 2012 veilde Christie’s het schilderij voor omgerekend 817.000 euro.

Tot en met januari is de nieuwe aanwinst te zien in het museum in een speciaal daarvoor ingerichte zaal. Daarna zal het werk een plek krijgen in de permanente presentatie van het museum, die komende jaren wordt vernieuwd.