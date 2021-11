Spaans supertalent Ansu Fati staat weer buitenspel

Het levensverhaal van Ansu Fati heeft veel weg van een onwaarschijnlijk jongensboek. Geboren in Guinee-Bissau, getogen als migrant in een Zuid-Spaanse communistische gemeenschap en als tiener voorbestemd als dé opvolger van Lionel Messi bij FC Barcelona. Onlangs verzekerde hij zijn financiële toekomst met een lucratief contract tot 2027 waarin een afkoopsom van één miljard euro is vastgelegd. Het lijkt allemaal te mooi om waar te zijn, totdat Fati afgelopen zaterdag opnieuw een blessure oploopt. De 19-jarige aanvaller mist daardoor met Spanje twee beslissende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (donderdag) en Zweden (zondag). En hij zal de komende weken in Barcelona van de zijkant moeten zien hoe de nieuwe coach Xavi Hernández te werk gaat.

De twijfels over het gestel van Fati zijn weer terug. Het is veelzeggend dat vader Bori Fati op de tribune van Camp Nou in tranen uitbarst als zijn zoon op 26 september na een aanwezigheid van 323 dagen terugkeert van een knieblessure met het nummer ‘10’ van Messi op zijn rug. Nog geen tien minuten later bekroont de voetballer zijn rentree met een doelpunt. Met Fati als boegbeeld van een zeer talentvolle generatie tieners als Pedri, Gavi en Nico gloort er opeens weer hoop voor het FC Barcelona van de toenmalige coach Ronald Koeman. De inmiddels ontslagen Nederlander spreekt echter ook waarschuwende woorden: „We moeten voorzichtig zijn met Fati.”

Zo spaart Koeman het supertalent voor de uitwedstrijd van FC Barcelona op 27 oktober tegen Rayo Vallecano – Barça gaat ten onder, Koeman krijgt de zak. Interim-coach Sergi Barjúan lijkt daarna voor zijn eigen belang te kiezen door Fati nog geen week later 87 minuten te laten spelen in de Champions League tegen Dinamo Kiev. Fati maakt het enige doelpunt. Op zaterdag 6 november krijgt de kwikzilverachtige spits wederom een basisplaats voor het duel bij Celta de Vigo. Fati maakt de openingstreffer, maar grijpt even voor rust naar zijn hamstring.

Scheen- en kuitbeenbreuk

De gedachten van Fati gaan waarschijnlijk terug naar 7 november 2020, de dag waarop hij met een blessure aan de linkerknie uitvalt tegen Betis. Volgens een eerste prognose lijkt Fati zo’n vier maanden buitenspel te staan. Het herstel verloopt niet volgens plan. De twijfel slaat toe. Op aandringen van zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes laat Fati zich in Porto behandelen door specialist José Carlos Pinto Noronha. Al snel wordt duidelijk dat het seizoen voorbij is. En ook het EK met Spanje zal te vroeg komen. Een dreun voor de voetballer.

Fati weet uit ervaring als jeugdspeler hoe zwaar het hem valt als hij langdurig langs de kant staat. Zoals alles na zijn scheen- en kuitbeenbreuk op 12 december 2015 in één klap anders was. Het hele leven van de op 31 oktober 2002 in Bissaú geboren Anssumane Fati Viera draait om voetbal. Hij is het middelpunt van het gezin van Bori en Lurdes Fati die naast Ansu nog twee zonen en twee dochters hebben. Ze wonen nu eensgezind in een riante villa op loopafstand van het trainingscomplex van FC Barcelona in het plaatsje Sant Joan Despí. Dat is wel eens anders geweest.

Terug naar begin deze eeuw als het leven van de familie Fati zich afspeelt in de voormalige Portugese kolonie Guinee-Bissau. Een bestaan in de marge. Bori Fati besluit twintig jaar geleden om in zijn eentje zijn geluk te gaan beproeven in Europa. Via Portugal komt hij met valse papieren in het zuiden van Spanje terecht in het dorpje Marinaleda. Hier heeft de communistische burgemeester Juan Manuel Sánchez Gordillo al sinds 1979 de macht in handen heeft en staat bekend als zeer barmhartig voor migranten.

Bori Fati, voormalig voetballer in Guinee-Bissau, krijgt een baan als manusje-van-alles. Hij gaat snel op in de gemeenschap van zo’n drieduizend mensen die hun bezittingen delen en vrijwel allemaal voor 100 euro huur in een huisje met drie kamers en een patio wonen. Met hulp van Gordillo slaagt Fati erin zijn vrouw en kinderen uit Afrika over te laten komen. Zijn zoon Ansu is dan al zes jaar oud en valt op het platteland van Andalusië op als groot voetbaltalent. Het clubje Los Peloteros uit Herrera ontfermt zich over hem.

Als het grote FC Sevilla lucht krijgt van het bestaan van Ansu Fati is de overstap naar een profclub snel gemaakt. Daar speelt het toptalent zich samen met broer Braima in de kijker van FC Barcelona. De clubleiding van FC Sevilla is zo kwaad dat ze hem weigeren af te staan waardoor Ansu Fati – voor het eerst – een jaar buitenspel staat. Bij FC Barcelona gaat het met vallen en opstaan. Door een sanctie van de FIFA, die de club krijgt opgelegd voor onrechtmatige transfers van minderjarigen, mag Ansu Fati wederom een tijdje niet spelen. De twijfel wordt groter als broer Braima moet vertrekken.

Jongste doelpuntenmaker

De tegenslagen maken Ansu Fati alleen maar sterker. Na zijn scheen- en kuitbeenbreuk stond hij al bijna een jaar aan de kant. De familie Fati leeft tussen hoop en vrees, maar laat op 24 augustus 2019 definitief het relatief armoedige bestaan achter zich als Ansu Fati zijn eerste profcontract ondertekent. De volgende dag maakt hij met zestien jaar en 298 dagen zijn debuut bij FC Barcelona. Twee maanden later krijgt Ansu Fati een Spaans paspoort. Op 3 september 2020 debuteert hij tegen Duitsland voor La Roja en hij wordt in zijn tweede interland de jongste doelpuntenmaker van het Spaanse nationale elftal ooit. Burgemeester Gordillo van Marinaleda volgt de doorbraak van ‘zijn ontdekking’ met gepaste trots. Als hem wordt gevraagd wat Ansu Fati met al zijn miljoenen zou moeten doen antwoordt hij: „Verdelen.”

Geldzorgen behoren tot het verleden van Ansu Fati. Weer fit worden is de grootste prioriteit in zijn leven als profvoetballer.