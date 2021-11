PSG-voetbalster Diallo verdacht van beramen mishandeling concurrent

Voetbalster Aminata Diallo, middenvelder van de Franse topclub Paris Saint-Germain (PSG), is woensdag opgepakt op verdenking van het opdracht geven tot mishandeling van ploeggenoot Kheira Hamraoui. Dat meldt de voetbalclub in een verklaring. Afgelopen donderdag werd Hamraoui volgens de Franse krant L’Equipe na een avond stappen uit een auto gesleurd en door gemaskerde mannen met een ijzeren staaf mishandeld. Hamraoui werd vervolgens naar het ziekenhuis afgevoerd, waar enkele hechtingen bij haar gezet moesten worden.

Hamraoui kon door de verwondingen die ze bij de aanval opliep dinsdag niet in actie komen in de Champions League-wedstrijd van haar club tegen Real Madrd (4-0). Diallo, die dit seizoen vaak genoegen moet nemen met een reserverol, begon die wedstrijd juist wel in de basis. Volgens Franse media heeft ze de mishandeling mogelijk beraamd om aan meer speeltijd te komen. Nadat ze door de politie was opgepakt, stelde PSG na donderdag „alle noodzakelijke maatregelen” te hebben genomen om „de gezondheid, het welzijn, en de veiligheid” van het vrouwenelftal te garanderen. Ook stelt de club met de politie samen te werken om de feiten rondom het incident boven tafel te krijgen.

Hamraoui kwam deze zomer over van FC Barcelona, waarvan PSG afgelopen seizoen de Champions League-finale verloor. Met de overname van Hamraoui wilde PSG concurrentie met Olympique Lyon, dat de afgelopen tien jaar acht keer kampioen van Frankrijk werd, verder aangaan. Afgelopen seizoen won PSG voor het eerst in de geschiedenis van het Franse vrouwenvoetbal de nationale titel. Dit jaar staan beide ploegen met zeven overwinningen na zeven gespeelde wedstrijden gedeeld bovenaan.