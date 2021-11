Onlangs kreeg bondskanselier Angela Merkel ter gelegenheid van haar afscheid uit handen van president Macron het Grootkruis in de Orde van het Erelegioen. Het is de hoogste Franse onderscheiding, die overigens al in 2014 aan koning Willem-Alexander werd uitgereikt – verschillen tussen man en vrouw moeten er zijn.

Het was een enigszins gênante vertoning. Niet alleen omdat Macron erg onhandig stond te hannesen met allerlei documenten – Merkel moest hem nog even te hulp schieten – maar ook vanwege het slot. Merkel en Macron stonden naast elkaar, de ceremonie moest nu zo liefdevol mogelijk afgesloten worden. Maar hoe?

Afgezien van één functionaris droeg niemand een mondkapje, hoewel het coronavirus ook in Frankrijk nog lang niet bedwongen was. Kon er desondanks omhelsd en gekust worden? Macron hield het bij een aai over Merkels brede rug en liet het initiatief verder aan haar. Zij betastte zijn linkerschouder, keek hem nog eens goed aan en bewoog haar hoofd voorzichtig in zijn richting. Fuck corona! De omhelzing kon zich voltrekken: links en rechts een zoen in de hals.

Misschien kwam de aarzeling voort uit pure, wederzijdse verlegenheid, maar dat lijkt me niet zo waarschijnlijk bij zulke professionele omhelzers. De vrees voor verwijten uit de medische hoek moest overwonnen worden; staatslieden hebben immers een zogenaamde voorbeeldfunctie.

Ook voor de gewone burger viel er in dit tafereel veel te herkennen. Wie heeft er geen last van coronaschroom, extatische jongeren op een dancefestival en voetbalsupporters even niet meegerekend? Je ontmoet een jou dierbare medemens die je al een poos niet meer gezien hebt, hij of zij is jarig, geslaagd voor een examen, presenteert een nieuw boek of krijgt ook een soort Grootkruis uitgereikt. Wat te doen? Anderhalve meter afstand en een bête glimlach? Bijna erger: een boks? Nog gezwegen van de ijzige krampachtigheid die niet te verzoenen is met welgemeend rouwbetoon.

Extra ontnuchterend is het feit dat we dit jaar lang gedacht hebben dat ‘het nu wel gauw achter de rug is’. Iedereen een spuit en samen erop uit. Even leek alles weer mogelijk. Het toerisme kwam op gang, het openbaar vervoer werd voller en de musea en stadions mochten als vanouds uitpuilen. Alles leek goed te gaan – tot het toch weer fout ging.

Je kunt er Hugo de Jonge de schuld van geven, of ‘meneer Van Dissel’, maar welke belangrijke expert, nationaal of internationaal, heeft bij het begin van de vaccinaties voorspeld dat het coronavirus zó snel en over zo’n breed front zou terugkeren dat nieuwe lockdowns – Oostenrijk is al begonnen – onvermijdelijk kunnen worden? Ik kan me niemand herinneren.

Epidemioloog Jaap Goudsmit bepleit nu, en met goede argumenten, een derde prik voor iedereen, maar ik zou dat liever een half jaar geleden van hem gehoord hebben. Nu gaat het weer een hele tijd en ettelijke persconferenties duren voor het vaccinatiecircus opnieuw is opgetuigd, terwijl „elke dag telt”, zoals Goudsmit schreef.

Wat moeten we in de tussentijd doen of laten? Omhelzen mag al niet meer, vindt het RIVM, want de anderhalve meter is weer heilig. Wie op een Grootkruis, of iets dergelijks, hoopt, moet op een kille plechtigheid rekenen. Zelf heb ik een afspraak met de kapper gemaakt. Nu het nog kan.