Plien & Bianca tonen hoe de mens grossiert in onbenulligheid

Als er bij Plien & Bianca in de openingsscène achteloos een bowlingbal richting coulissen wordt gegooid, weet je dat er ergens in de daaropvolgende anderhalf uur iemand de dupe van wordt. Die verwachting wordt ingelost, maar uiteraard op een manier die je niet had kunnen verzinnen. En nu dan? is een vrolijke verzameling ongein waarin de mens, in al zijn onbenulligheid, volop belachelijk wordt gemaakt.

Plien van Bennekom en Bianca Krijgsman spelen typetjes die zich bloedserieus tot grootse zaken als liefde, engagement en dood proberen te verhouden, maar steevast verzanden in alledaagse banaliteiten. Dat geldt voor de kneuterige vriendinnen die aan een danswedstrijd deelnemen, de verveelde stadsdames die tevergeefs een vriendin proberen uit te strooien én de militaire wacht die geen babysitter kon regelen. Ziet iemand de film van haar leven aan zich voorbijtrekken, dan zit de verbouwing van de serre er integraal in. We ploeteren ons een slag in de onbeduidende rondte.

Het tempo ligt hoog en zoals gebruikelijk heeft het tweetal een weldadige verzameling aan kostuums en pruiken meegenomen. Met uitgestreken mimieken en uitstekend gevoel voor timing winden ze de zaal om hun vingers, al is de kwaliteit van de sketches wisselend. Sommige momenten voelen ongeïnspireerd aan. De wielrenkneusjes die doorzichtig over vrouwen pochen, hadden bij de eindmontage rustig kunnen sneuvelen. Dat geldt ook de mopperkaboutertjes: te vaak wordt er voor de gemakkelijke lach gekozen.

Daar staat een prachtige fysieke scène tegenover waarin twee goedgemutste, keurig in het pak gestoken giraffen een bezoek brengen aan de musical The Lion King („heel herkenbaar!”). Dit zijn Plien & Bianca op hun sterkst: beeldende slapstick die in alle vervreemding zelfs even ontroerend wordt. Hetzelfde geldt voor de uit het lood geslagen vrouw die tijdens een date is vergeten hoe ze de man in kwestie moet aftrekken. Je lacht maar voelt ook met haar mee.

In regie van Patrick Stoof en Kees Prins is En nu dan? een vermakelijke theateravond die precies zo onvoorspelbaar wordt als je van Plien & Bianca verwacht, terwijl je hoopt dat ze daar overheen gaan. Gaandeweg worden er wat eindjes aan elkaar geknoopt, maar dat voelt plichtmatig. Plien & Bianca zijn pleitbezorgers van de anticlimax en dat is vaak heel grappig, maar het is jammer als dat ook voor de voorstelling als geheel geldt.

Recensie Cabaret En nu dan? – Plien & Bianca. Gezien: 9/11, Schouwburg Het Park (Hoorn). Tournee t/m 8/6. Inl: plienenbianca.nl ●●●●●