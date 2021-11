Onderzoekscommissie mag Witte Huis-documenten over Capitoolbestorming inzien

De speciale commissie die namens het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de Capitoolbestorming van begin dit jaar onderzoekt, mag Witte Huis-documenten uit de periode voor de bestorming inzien. Dat heeft een federale rechter dinsdag besloten, melden internationale persbureaus. Die heeft hiermee het verzoek van oud-president Donald Trump om de vrijgave van de documenten te blokkeren afgewezen. Volgens de rechter is het van „algemeen belang” dat de commissie de stukken kan bestuderen, om te voorkomen dat de gebeurtenissen zoals die op 6 januari „ooit nog plaatsvinden”.

Trump diende zijn verzoek aan de rechtbank vorige maand in, met het argument dat een president bepaalde documenten vertrouwelijk moet kunnen houden. Dit zogeheten ‘executive privilege’ geldt alleen voor huidige presidenten, maar volgens de advocaten van Trump moet de bevoegdheid ook gelden voor een oud-president. Huidig president Joe Biden zei eerder dat de uitzonderingsregel niet geldt voor Trump, omdat de bestorming een „uitzonderlijke gebeurtenis” is. De rechter oordeelde dat het aan de zittend president is om te beoordelen of het privilege moet worden opgeheven.

De speciale commissie kan vanaf 12 november onder meer telefoondata, handgeschreven notities van Trump en uitgeschreven vertrouwelijke gesprekken met medewerkers inzien. In totaal gaat het om zo’n zevenhonderd pagina’s, die in het Nationale Archief liggen opgeslagen. Het is niet bekend van welke periode alle vrijgegeven documenten precies dateren. Trumps advocaten hebben verklaard onmiddellijk in beroep te gaan bij het federale Beroepshof in het District of Columbia, waaronder Washington valt.

De afgelopen dagen heeft de commissie meerdere oud-medewerkers van Trump gedagvaard vanwege hun rol bij de bestorming van het Capitool. Maandag meldde de commissie dat het onder meer Michael Flynn, kort de nationale veiligheidsadviseur van Trump, heeft gevraagd om een verklaring af te leggen. Dinsdag maakte de commissie bekend dat ook onder anderen Kayleigh McEnany, voormalig perswoordvoerder van het Witte Huis, en Stephen Miller, voormalig adviseur en speechschrijver van Trump, zijn gedagvaard. Volgens Bennie Thompson, voorzitter van de commissie, zijn de naaste medewerkers van Trump vanwege een „campagne vol misinformatie” mede verantwoordelijk voor de bestorming.