Onderzoek: afgebrande woningen in Haagse Schilderswijk voldeden niet aan brandveiligheid

Het gebouw in de Haagse Schilderswijk waar afgelopen mei tientallen woningen en een moskee bij een brand zwaar beschadigd raakten, voldeed niet aan de eisen voor brandveiligheid. Dat staat in een woensdag gepubliceerd rapport van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), dat in opdracht van de veiligheidsregio Haaglanden onderzoek deed naar de brandveiligheid van het pand.

De aanbouw, balkons en dakconstructie van het complex waren gemaakt van onvoldoende brandwerende materialen. Hierdoor kon de brand zich snel uitbreiden. Zo hadden de balkons en balkonafscheidingen een polyesterbekleding, een materiaal dat volgens het IFV niet brandwerend en niet hittevast is. Daarnaast voldeed de dakconstructie niet aan de bouwregelgeving, waardoor de brand kon uitbreiden naar naastgelegen woningen. Verder is het pand in 1992 zonder vergunning gerenoveerd

Bij de brand in de nacht van 19 op 20 mei aan de Wouwermanstraat raakte niemand gewond. Het gebouw bestaat uit een woonblok met vijf portieken, waarbij de woningen van één portiek dienstdoen als moskee. De brand verspreidde zich volgens het IFV „extreem snel”, waardoor de moskee en elf woningen volledig afbrandden en negentien woningen onbewoonbaar werden verklaard.