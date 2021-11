Noodopvang Heumensoord ‘volstrekt ongeschikt’, roep om snelle sluiting

De noodopvang voor Afghaanse evacués in opvanglocatie Heumensoord, vlakbij Nijmegen, moet „zo snel mogelijk” dicht. Dat stellen het College van de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman woensdag. De twee organisaties brachten onlangs een bezoek aan de opvanglocatie, waarbij ze constateerden dat deze ongeschikt is voor langdurig verblijf. Sinds eind augustus verblijven honderden Afghaanse vluchtelingen, onder wie zeker 450 kinderen, in Heumensoord.

Het is de bedoeling dat de noodopvanglocatie na 31 december dicht gaat, maar een nieuwe verblijfplaats voor de evacués is niet zomaar voor handen. Ombudsman Reinier van Zutphen en Jacobine Geel, voorzitter van het mensenrechtencollege, zien in verlenging van de opvangperiode in Heumensoord geen acceptabele optie. Volgens hen is er een „groot gebrek aan privacy” en leidt dit in combinatie met de onzekerheid over de verblijfsduur en de toekomst tot gezondheidsproblemen, zoals stress, slapeloosheid en depressie. Ook zouden de tijdelijke noodgebouwen waarin de vluchtelingen verblijven niet geschikt zijn voor de koude wintermaanden.

In 2016 brachten de Ombudsman en het mensenrechtencollege al eens een bezoek aan Heumensoord, waar destijds ook een noodopvang was gevestigd. Ook toen noemden zij de grootschalige opvang in de noodgebouwen „schadelijk” voor de veiligheid en gezondheid van bewoners. De regering kreeg naar aanleiding van de bevindingen de aanbeveling om de locatie niet opnieuw in gebruik te nemen.