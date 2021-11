Nederland moet klimaatverandering met daden bestrijden

Klimaatverandering, zei de Republikeinse oud-president George H.W. Bush al in 1988, „kent geen ideologie, geen politiek. Het is niet progressief, niet conservatief.” Het zijn woorden die ook vandaag nog indruk maken, omdat ze waar en onwaar tegelijk zijn. Bush had gelijk: de opwarming van de aarde mag nooit het onderwerp worden van partijpolitieke twisten. Het probleem bestaat, en het is de verantwoordelijkheid van politieke leiders om hier antwoorden op te formuleren. Maar 33 jaar na Bush’ woorden mag óók duidelijk zijn dat juist dit onderwerp een politiek speeltje is geworden. Mooi om het ene moment goede sier mee te maken, en om te negeren als dát weer net beter uitkomt.

Klimaat is hét thema voor grote woorden, holle frases en lege beloftes. Dit klimaatshoppen door politici is misschien wel minstens zo schadelijk als klimaatverandering glashard ontkennen, omdat het cynisme en defaitisme onder burgers in de hand werkt. Met die blik moet ook naar de klimaattop COP26 in Glasgow worden gekeken. Leiders hebben de plicht het niet alleen te laten bij grote woorden en indrukwekkende verklaringen. Zo beschouwd is het optreden van de Nederlandse delegatie in Glasgow teleurstellend. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) riep de wereld vorige week op tot „actie, actie, actie”. Hij wilde „bindende, wereldwijde afspraken” om de gemiddelde temperatuur niet meer dan anderhalve graad te laten stijgen. Maar toen het op actie aankwam, gaf Nederland aanvankelijk niet thuis.

Aanvankelijk weigerde Nederland een verklaring te ondertekenen waarin de intentie werd uitgesproken om vanaf eind volgend jaar een einde te maken aan publieke steun voor fossiele energieprojecten in het buitenland. Een belangrijke en welkome verklaring. Twintig landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, tekenden wel. De verklaring van het kabinet was mistig. Nederland kón niet tekenen, was aanvankelijk het verhaal, omdat het kabinet demissionair is. En zolang de formatie duurt, is de redenering, kunnen er geen grote, controversiële besluiten worden genomen. Nu is het inderdaad de gewoonte – en geen wet – dat demissionaire kabinetten terughoudend zijn met het maken van nieuw beleid. Maar dit kabinet víndt klimaatbeleid helemaal niet controversieel. In de begroting voor volgend jaar trekt het kabinet bijna zeven miljard euro extra uit voor klimaatbeleid. Hier is niets beleidsarms aan. Crises of urgente kwesties houden zich niet aan de vraag of er wel of geen missionair premier in het Torentje zit. Daarom gaat de coronabestrijding komend jaar gewoon door, wordt er extra geld uitgetrokken voor versterking van de rechtsstaat, en krijgt klimaatbeleid een financiële impuls.

Het leek erop dat ook financiële overwegingen een rol speelden – Nederlandse bedrijven als Shell en Boskalis hebben grote belangen, maar dat heeft het kabinet nooit expliciet gezegd. Het kabinet ging na dagen van kritiek overstag: het tekent nu de verklaring alsnog. Rutte toonde zich flexibel: hij had goed geluisterd naar de tegenargumenten. „Goed hè?”, vroeg hij aan een verslaggever van de NOS. Staatssecretaris Dilan Yesilgöz (Klimaat, VVD) zei ná de draai opeens dat de verklaring „precies [is] wat wij willen”. Retorische lenigheid, die verhult dat het kabinet zich schuldig had gemaakt aan symboolpolitiek: gratis dingen roepen op een internationaal podium. Het is bemoedigend dat protest en maatschappelijk tegengeluid effect hadden, maar het kabinet had dit niet mogen laten gebeuren.