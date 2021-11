NASA stuurt op z’n vroegst weer in 2025 bemande missies naar de maan

Het duurt nog tot zeker 2025 voordat NASA weer astronauten op de maan zet. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie dinsdag bekendgemaakt. De tijdsplanning die voor het zogeheten Artemis-project was opgesteld door oud-president Donald Trump, loopt daarmee een jaar uit. Reden voor de opgelopen vertraging is dat de maanlander die de astronauten naar het hemellichaam moet vervoeren nog niet klaar is.

Deze maanlander wordt gebouwd door SpaceX, het bedrijf van Tesla-topman Elon Musk. Dit tot groot ongenoegen van multimiljardair Jeff Bezos, die liever had gezien dat zijn bedrijf Blue Origin het ruimtevaartuig had mogen maken. De Amazon-topman spande daarom een rechtszaak aan tegen NASA, die vorige week in het voordeel van Musk beslist werd. Door het juridisch gesteggel is de geplande maanlanding zeker zeven maanden vertraagd.

Behalve de rechtszaak heeft de coronapandemie ook voor vertraging van het Artemis-project gezorgd. Daarnaast zoekt de ruimtevaartorganisatie nog een bedrijf dat de ruimtepakken voor de astronauten kan maken. NASA wil dit door een externe partij laten doen om kosten te besparen, maar het vinden van een geschikte partner daarvoor duurt langer dan verwacht.

Geldkraan

NASA moet de komende jaren in de begroting snijden, omdat de Amerikaanse overheid de geldkraan voor de ruimtevaartorganisatie flink heeft dichtgedraaid. Hierdoor komen ook de tien maanmissies die na de verwachte maanlanding van 2025 gepland staan op losse schroeven te staan. Onder Trump werd om 3 miljard dollar (2,6 miljard euro) gevraagd voor Artemis, maar het project kreeg slechts 850 miljoen. Biden heeft beterschap beloofd en wil in 2022 zeker 2,3 miljard euro voor NASA vrijmaken.

Er zijn sinds 1972 geen mensen meer op de maan geweest. Op 29 juli 1969 was de Amerikaan Neil Armstrong de eerste mens die voet op de maan zette. De ruimtevaartorganisatie heeft zich tot doel gesteld dat er bij de eerstvolgende maanmissie sowieso een vrouw en een niet-witte man meegaan.