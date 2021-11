Motorcrosser Herlings voor tweede keer wereldkampioen in MXGP

Jeffrey Herlings is voor de tweede keer wereldkampioen geworden in de MXGP. Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen in het Italiaanse Mantova was de Nederlandse motorcoureur zijn directe concurrent, de Franse coureur Romain Febvre, te snel af. In 2018 schreef hij ook al de koningsklasse op zijn naam. Daarvoor werd hij drie keer kampioen in een lagere klasse, de MX2.

De 27-jarige Herlings begon de dag met een achterstand van drie punten op Febvre, de wereldkampioen van 2015. Na de eerste manche, die Herlings won, kwam hij op een gelijk puntenaantal met zijn Franse concurrent. De tweede manche werd een directe strijd tussen Herlings en Febvre, die om de koppositie in de race en om het wereldkampioenschap vochten. Herlings pakte al vroeg de leiding in de wedstrijd en gaf die niet meer uit handen.

Na zijn vorige titel in 2018, kon Herlings lange tijd niet in actie komen vanwege zware blessures. Ook dit seizoen miste hij noodgedwongen drie races, vanwege een breuk in zijn linkerschouderblad. Tijdens de Grand Prix van Nederland in Oss landde de motor van zijn Italiaanse collega Ivo Monticelli op zijn schouder.